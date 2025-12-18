Continúa la controversia y el cruce de declaraciones entre la exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Miguel Polo Polo. La congresista lo señaló de traicionarla y dijo que gracias a ella fue que el ‘influencer’ llegó al Congreso.

“Se fue. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo de la Espriella cuando su curul (la de Polo Polo), me la debe a mí. Yo nunca hago esas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo a mucha gente en este país y por fuera. Yo nunca digo A,B, C; te ayudé, te di esto, lo otro. Te ayudé a graduar, te pagué”, indicó Cabal en entrevista con Semana.

Respuesta de Miguel Polo Polo a María Fernanda Cabal

En diálogo con la periodista española Eva Rey, Polo Polo aseguró que antes de que decidiera apoyar a Abelardo de la Espriella ya se había deteriorado la relación de amistad con Cabal.

“Las relaciones con ‘Mafe’ después de llegar al congreso habían tenido, no sé si la palabra es deterioro, pero sí nos habíamos distanciado un poco por las agendas y por cosas personales que habían sucedido”, indicó el representante.

Sobre el reproche de Cabal, aseguró que no le debe su curul en el Congreso a la integrante del Centro Democrático y que no podía esperar que ese partido decidiera a su candidato a la presidencia.

Lo que la gente no sabe es que primero esta curul no se la debo a María Fernanda, se la debo exclusivamente a Dios… Yo no podía esperar a que los candidatos que tienen 1 % y que no tenían posibilidades definieran sus candiduras”, agregó.

