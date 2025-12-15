Miguel Polo Polo reaccionó al aval que recibió Daniel Quintero, del Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), para ser candidato presidencial en las elecciones de 2026. En su cuenta de X, el congresista preguntó a sus detractores si la movida del exalcalde no es apropiación cultural (teniendo en cuenta las críticas que él recibe por la curul afro) y habló de una postura de “doble moral” desde la izquierda.

“¿Y dónde están los mamertos ahora? Según ellos, yo no merezco la curul afro, aun siendo negro”, empezó diciendo Polo Polo, criticando que Quintero no es indígena y que aun así puede aspirar a la presidencia con ese partido. “La doble moral de la izquierda es obscena”, concluyó el congresista.

¿Y dónde están los mamertos ahora?

Según ellos, yo no merezco la curul afro, aun siendo negro. Pero Quintero, que claramente no tiene nada de indígena, sí puede aspirar a la Presidencia respaldado por un partido indígena. ¿Eso no es también apropiación cultural? La doble moral… https://t.co/InGIts9wrK — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) December 15, 2025

Cabe mencionar que el congresista volvió a la Cámara de Representantes, donde buscará ampliar su influencia, reiterando que irá por dos curules afro para consolidarse como un referente para el país, apoyando el proyecto político de Abelardo de la Espriella. “Las comunidades afro merecen representación de verdad, no discursos oportunistas”, dijo Polo Polo en una intervención reciente.

Daniel Quintero recibió aval político de Aico

Después de quedar inhabilitado por el Pacto Histórico, Daniel Quintero no volvió a sonar y se había dado casi por hecho que su retiro de la contienda electoral era definitiva. Después de que le fuera notificada su inhabilidad por parte de la Registraduría, el exalcalde alegó persecución e injusticia frente a la sanción, pero finalmente optó por guardar silencio.

Sin embargo, este 15 de diciembre, Quintero sorprendió al mostrarse desde Pasto con los líderes de Aico, anticipando a sus seguidores que “esperaran una buena noticia”. Finalmente, de acuerdo con Caracol Radio, el Partido Autoridades Indígenas de Colombia optó por darle el aval político.

La movida, según La Silla Vacía, habría sido propiciada por Roy Barreras, candidato del partido La Fuerza. Este acercamiento no sería un hecho aislado. El mismo medio señaló que Barreras ya había tendido enlaces con Quintero, al otorgarle el aval a Juan David Duque, uno de los hombres de mayor confianza del exalcalde, para integrar la lista al Senado por La Fuerza.

Sin embargo, aun con esta alternativa sobre la mesa, Quintero debe superar un nuevo obstáculo: obtener el visto bueno de la Registraduría. Solo así podría participar en una consulta en marzo —como la del Frente Amplio, donde también figura su antiguo aliado Iván Cepeda— o lanzarse directamente a la contienda presidencial de mayo. Es en ese punto donde el debate jurídico vuelve a cobrar protagonismo.

