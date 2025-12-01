Según la última encuesta hecha por Invamer, publicada el 30 de noviembre de 2025, el panorama electoral colombiano se encuentra inmerso en una creciente polarización, con la resistencia del voto de derecha y la incertidumbre sobre el candidato que será respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, ante las elecciones presidenciales de 2026.

El estudio, basado en 3.800 entrevistas en 148 municipios, muestra al senador de izquierda Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto (31,9 %), convirtiéndose en la figura más prometedora de la contienda. Por otro lado, Abelardo de la Espriella, vinculado a la ultraderecha, registra un 18,2 %, seguido por Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, con un 8,5 %.

Esto hace evidente que el voto de derecha, a pesar de estar situado en segundo lugar, presenta resistencias y se mantiene disperso, sin un liderazgo claro. Como afirmaron los panelistas en Mañanas Blu, los candidatos asociados a este sector no han logrado un avance significativo ni una concentración de apoyos.

Por otra parte, los escenarios hipotéticos para la segunda vuelta revelan dinámicas interesantes entre los candidatos principales, con una tendencia del electorado de centro a inclinarse hacia la izquierda. A pesar de esto, y aunque Iván Cepeda lidera las encuestas, la competencia con Sergio Fajardo refleja un empate técnico, lo que abre las puertas para una campaña electoral acalorada en los próximos meses.

Otro de los comentarios que hicieron en la emisora fue la respuesta que le dieron a Daniel Quintero, inhabilitado por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para aspirar a una candidatura. El exalcalde de Medellín cuestionó a la firma por no incluirlo en dicha encuesta: “Invamer me excluyó de la encuesta violando la ley y a pesar de que según la última encuesta estoy entre los 5 primeros. ¿Es acaso Invamer un juez de la república para decidir si podré o no participar?”, indicó.

Al respecto, Juan Roberto Vargas explicó por qué fue que no lo incluyeron en dicho ejercicio: “Déjeme responderle a Quintero, es que no es candidato. Dejamos abiertos la posibilidad de que la gente pudiera votar por otra persona y tampoco lo mencionaron ni una sola vez en 3.800 encuestas”.

Finalmente, Néstor Morales intervino y ‘quemó a Daniel Quintero recordándole que no hace parte de la contienda electoral en Colombia: “La respuesta es, doctor Quintero: usted no es candidato, no está en la encuesta, nadie lo ve como candidato, salvo usted. Él y su señora Diana Osorio”.

