El padre Luis Alberto Múnera Duque, sacerdote jesuita y profesor emérito de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, falleció el pasado 30 de noviembre a los 88 años en Bogotá. Nacido el 1 de agosto de 1937 y criado en esa misma ciudad, Múnera fue reconocido por su labor adentro y fuera de la institución, teniendo un gran impacto en la vida intelectual y espiritual de la academia y del país.

El padre Múnera inició su formación académica de calidad en el Colegio Mayor de San Bartolomé y luego en 1952 ingresó al seminario de los jesuitas en Zipaquirá, para finalmente dar un giro importante en su vida al ser ordenado sacerdote en 1966. Su brillante carrera como académico le confirió títulos como licenciado en Filosofía y Letras, maestro en Filosofía y Teología, y doctor en Filosofía y Letras. Además, obtuvo un doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, como indicó El Tiempo.

Gracias a su amplio conocimiento en lenguas clásicas como el latín y el griego, el padre Múnera logró marcar sus primeros años de docencia en el juniorado de la Compañía de Jesús. En su pasión por la vida cultural y educativa, el padre Múnera, junto a su colega el padre Alfonso Borrero, impulsó la creación de Javeriana Estéreo, una emisora universitaria que inició sus transmisiones en 1975 en la frecuencia 91.9 FM. Desde 1983, la voz del padre Múnera se convirtió en el eje central del programa radial “Cristianismo al día”, donde, con su pluma, supo conquistar a una audiencia que lo siguió fielmente hasta su último programa en noviembre de 2025.

Precisamente, el presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de este sacerdote: “Murió un cerebro fertilísimo, un sabio progresista y un cura jesuita. Me recuerda a los curas jesuitas en la película la Misión, angelicales, decididos hasta la muerte y comprometidos con los humildes Tu energía vuela en el universo y es luz intensa, Alberto Múnera QEPD”.

