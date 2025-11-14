La Registraduría Nacional mantuvo la negativa para que Daniel Quintero avance en su inscripción por firmas rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Y es que el organismo rechazó el recurso de apelación que el exalcalde de Medellín había presentado para reversar la decisión del registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez.

La Registraduría ratificó que no es posible aceptar la inscripción del comité por firmas, postura que deja al exmandatario sin la vía ciudadana que buscaba activar para entrar formalmente en la contienda presidencial. La decisión mantiene en firme los argumentos legales de la entidad y cierra el trámite administrativo.

Tras conocer la determinación, Quintero reaccionó y dijo que interpondrá una acción de tutela contra la Registraduría, afirmando que la entidad ha negado reiteradamente su inscripción por firmas.

#ATENCIÓN | La Registraduría rechazó el recurso de apelación que fue presentado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ratificó la decisión tomada por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suarez, según la cual no puede aceptarse la inscripción de… pic.twitter.com/aw36ArYgNb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2025

Qué pasará con el futuro de Daniel Quintero

El rechazo al recurso representa un freno directo al proyecto presidencial de Quintero, que había apostado por la recolección de apoyos para posicionarse como aspirante independiente en 2026. Sin esa autorización, su campaña depende ahora de lo que decida un juez frente a la tutela que prepara.

Saben que vamos a ganar y por eso nos quieren parar. Hoy mismo interpondré acción de tutela contra la Registraduría por su reiterativa negativa a inscribirnos a la Presidencia por firmas. pic.twitter.com/cjf3FPgHnw — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 14, 2025

Con este nuevo revés, el exalcalde de Medellín queda a la espera de un pronunciamiento judicial que podría reabrir —o no— la ruta por firmas. Por ahora, el calendario avanza y los tiempos para recoger apoyos se acortan, mientras el caso entra en una fase estrictamente jurídica.

