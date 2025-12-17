María Fernanda Cabal no tuvo el cierre de año que esperaba: no fue elegida como la candidata a la presidencia del Centro Democrático —aunque tampoco está muy segura de los resultados que mostraron las encuestas— y también perdió el apoyo de Miguel Polo Polo, el que pensaba era su mejor aliado en la política.

En entrevista con Semana, la congresista, que ya dijo no será candidata al Senado para el próximo cuatrenio, dijo que le “dolió la deslealtad de Polo” Polo, aunque también el buen humor que la caracteriza: “Por eso yo digo en chiste que me puso los cachos”.

Cabe recordar que hace un par de meses, cuando María Fernanda Cabal estaba en el momento más álgido de su lucha por ser candidata a la presidencia, Miguel Polo Polo anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella, quien se ponía sobre la mesa como el mano a mano más relevante entre la derecha colombiana.

María Fernanda Cabal no se quedó con eso guardado y ahora lo dijo en la entrevista con Semana: Miguel Polo Polo “se fue. Le resultó más atractiva la campaña de Abelardo de la Espriella cuando su curul (la de Polo Polo), me la debe a mí. Yo nunca hago esas aclaraciones y reclamos porque yo ayudo a mucha gente en este país y por fuera. Yo nunca digo A,B, C; te ayudé, te di esto, lo otro. Te ayudé a graduar, te pagué. Pero lo de Polo Polo sí conmovió porque hice todo para poder movilizar un equipo gigante, no solo propio, sino externo, para pelear voto a voto, hicimos todo”.

A lo que se refiere es que ella fue quien impulsó la candidatura de Miguel Polo Polo para que llegara a la Cámara de Representantes en la curul afro y aunque en el primer conteo de votos él había perdido, luego, con un reconteo de votos impulsado por María Fernanda Cabal, lograron que él ganara la curul.

Y es que en los últimos 12 años, Cabal ha recibido varios golpes. Al de Polo Polo, se le suma el portazo que le dieron en dos oportunidades en el Centro Democrático: el primero, cuando decidieron darle el primer puesto en la lista al Senado a Miguel Uribe Turbay; y el segundo, con la elección del candidato a la presidencia.

“Yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escaza en la política“, dijo la senadora para cerrar su intervención al respecto.

Ahora, Cabal dice que apoyará a Paloma Valencia en su camino a las elecciones presidenciales, aunque aún algunos plantean que se podría dar una nueva alianza, pero esta vez con Juan Carlos Pinzón.

De hecho, el mismo Pinzón, que llega como candidato del partido Oxígeno —que dirige Íngrid Betancourt—, ha planteado que se haga una consulta en marzo para definir un solo candidato que pueda unir al Centro Democrático con otros partidos y movimientos de derecha.

