A María Fernanda Cabal, quien recientemente vio frustradas sus aspiraciones a la candidatura presidencial del Centro Democrático (CD), le tocó aceptar la derrota con Paloma Valencia y adherirse a la campaña de su compañera de partido. En una entrevista hecha para el programa 6AM de Caracol Radio, la senadora mostró su descontento con el mecanismo de elección interna que tuvo en cuenta el movimiento político para la elección.

El seno del CD se había agitado en los últimos días a medida que una serie de encuestas y rumores, divulgados por diversos medios como Red+ Noticias, apuntaban hacia diferentes resultados. Ante ello, Cabal, Valencia y Paola Holguín se consolidaban como las precandidatas más firmes. A pesar de que el CD desmintió los rumores ganadores a través de un anuncio en la mañana del 15 de diciembre, la tensión se mantuvo hasta que, finalmente, aceptaron la victoria de Valencia.

“Yo supero las situaciones con tranquilidad. Yo soy una persona diría yo que no me deprimo. No me deprimo, no soy llorona, soy, entiendo, comprendo”, expresó Cabal en su entrevista con la emisora. En la misma línea, criticó el mecanismo de selección usado en el proceso al calificarlo de “antidemocrático” por considerar que privilegia mediciones subjetivas en lugar de darle protagonismo a la participación directa de la militancia. La senadora dijo que es la “última vez” que se somete a una encuesta.

La esfera política del CD se vió remecida por una serie de polémicas que influyeron en la caída de apoyo hacia la senadora, como el conflicto de noviembre de 2025 relacionado con la elección de la encuestadora Atlas Intel, impulsada unánimemente por asesores del ex-precandidato Miguel Uribe Turbay, y el apoyo de Cabal, Valencia y Holguín a la decisión de excluir a Uribe del proceso.

Este panorama no ha opacado, sin embargo, la lealtad de Cabal hacia el CD. En su entrevista con la cadena radial la política conservadora anunció su respaldo incondicional a Valencia, poniendo como prioridad la unidad dentro del partido: “Acompañaré a Valencia”. Este gesto es fundamental para consolidar al uribismo de cara a las elecciones de 2026, en el que todavía consideran lanzarse a una posible consulta.

