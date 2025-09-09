Miguel Polo Polo hoy goza de una curul en el Congreso gracias a que, apoyado por María Fernanda Cabal, logró rescatar unos votos y terminó convirtiéndose en el representante de la Curul de la Circunscripción Afrodescendiente, aunque, precisamente, por estos días, él renunció al Consejo Comunitario Afrodescendiente.

María Fernanda Cabal está en la puja por ser la representante del Centro Democrático para las elecciones presidenciales. Para ello debe ganar en la consulta interna y luego la interpartidista, en la que seguramente habrá varios candidatos de derecha, entre ellos, Abelardo de la Espriella, que, sobre el papel, es con el que más se parece por el tono que usa para hablar y posibles afinidades políticas entre los votantes.

Pues Miguel Polo Polo, a pesar del pasado que lo une a María Fernanda Cabal, se cambió de equipo y se puso la camiseta de “los defensores de la Patria”, como se están llamando ahora los seguidores del abogado De la Espriella.

Con un video, el representante a la Cámara anunció que ahora hará campaña por Abelardo y, con esto, se desmarcó completamente de María Fernanda Cabal. De hecho, Miguel Polo Polo hace parte de los ciudadanos que ya está recogiendo firmas para poder inscribir a De la Espriella como candidato independiente.

“Nos unimos o nos jodimos”, dice el mensaje que publicaron Polo Polo y De la Espriella:

Este cambio de Polo Polo no era esperado, aunque desde hace un tiempo han marcado las distancias con María Fernanda Cabal. Y no se esperaba porque la senadora está buscando dar el paso más importante en su carrera política: llegar a la presidencia. Para ello, como los demás precandidatos, necesita la mayor cantidad de personas aliadas, pero en este punto está perdiendo es a sus más fieles seguidores.

Será el tiempo el que determine si Miguel Polo Polo tomó el camino correcto o si erró su dirección, pero lo que sí es cierto es que la precandidatura de Cabal no pasa por su mejor momento.

Y no es propiamente por la salida de Polo Polo, sino porque adentro del Centro Democrático ha tenido varios inconvenientes y encontrones por cómo se quiere elegir el candidato de ese partido.

Luego de la muerte de Miguel Uribe Turbay y mientras que se especulaba quién iba a tomar su lugar como precandidato, María Fernanda Cabal se dirigió a los medios de comunicación y quiso disipar cualquier opción de que personas externas al partido entraran como precandidato, como el exministro Juan Carlos Pinzón, por ejemplo. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por muchas personas del partido, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, en diferentes medios de comunicación y extraoficialmente se ha dicho que el expresidente Uribe está muy agradecido con Cabal por la férrea defensa que ha hecho por él y sus ideas, pero que no la ve como la candidata del Centro Democrático, lo que, de entrada, ya la hace una mujer con menos favoritismo.

Cabal ha pedido que se hagan unas consultas internas para elegir a la candidata del Centro Democrático y eso deberá suceder antes de que se acabe este año, pero su futuro de cara a las presidenciales parece muy rocoso.

