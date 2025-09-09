En una movida inesperada, Miguel Polo Polo renunció al Consejo Comunitario Afrodescendiente Fernando Ríos Hidalgo, la misma entidad que le otorgó el aval electoral con el que fue elegido representante a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente en 2022.

Recientemente, el congresista expresó en una carta enviada el 5 de septiembre de 2025 que ya no se considera parte de dicha comunidad ni representante de sus intereses. Además, anunció su apoyo a Adelardo De la Espriella.

La controversia se centra en que su curul fue obtenida gracias al respaldo de este consejo, lo que implica una representación directa de la población afrodescendiente.

Desde el Consejo Comunitario lamentaron públicamente la decisión. El vocero afirmó que se habían utilizado “discursos de odio” por parte de Polo Polo y, por ello, el consejo decidió tomar distancia definitiva de él como miembro activo.

“Considero pertinente, tanto para su consejo comunitario como para mí como individuo y persona en sociedad, separar de manera inmediata nuestra comunión en pro de nuestros pensamientos, pero también por un bien común”, indicó Polo Polo, según recogió El Tiempo.

La decisión de Polo Polo de romper con el consejo que respaldó su candidatura es vista como un acto que compromete su legitimidad política. Esto alimenta el debate sobre los criterios de representación de minorías en el poder legislativo, en un país donde la inclusión y la diversidad siguen siendo temas sensibles.

Sin duda, la polémica está servida. La renuncia plantea un precedente inusual y deja abierta la discusión sobre si es necesario revisar con mayor rigor los avales que se otorgan para ocupar escaños reservados para comunidades minoritarias.

¿Qué dijo el partido de Polo Polo por su renuncia?

El movimiento que le dio el visto bueno, al entonces creador de contenido, no solo aceptó su renuncia, sino que manifestó que fue un error darle el aval por la posición política que asumió el parlamentario.

“Le informamos a la opinión pública que el señor Miguel Abraham Polo Polo renunció de manera formal a nuestro concejo comunitario, que lo avaló como candidato a la Cámara por Circunscripción Especial Afro. Renuncia que fue aceptada por el concejo comunitario de manera inmediata”, se lee en un comunicado de la junta directiva del partido Ecologista.

Asimismo, la colectividad lanzó varias pullas al congresista y hasta pidió perdón a sus electores, quienes, en su mayoría, pertenecen a la comunidad afrodescendiente.

“Lamentamos mucho no haber acertado en esta postulación de este señor, cuestión por la cual le pedimos perdón a los negros, negras, mujeres, indígenas, víctimas del conflicto de este país”, agregó la corporación.

¿Polo Polo podría perder su escaño en el Congreso?

Hasta ahora, no existe una decisión oficial que indique si Polo Polo perderá su curul. Las autoridades competentes no han emitido una resolución definitiva, y se mantiene la expectativa sobre el futuro de su lugar en el Congreso para lo que resta del periodo legislativo.

Su decisión puede entenderse como un acto que quiebra el vínculo comunitario necesario para ocupar esa curul. Legalmente, el caso podría establecer un precedente relevante para futuros procesos de selección y verificación de candidatos que aspiran a representar minorías étnicas.

El caso de Polo Polo plantea una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control y evitar que los escaños destinados a minorías sean utilizados como vehículos de conveniencia política sin una conexión auténtica con las comunidades representadas.

