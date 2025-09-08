Gustavo Bolívar se refirió a la ponencia del CNE que le dio luz verde a la fusión de los movimientos que integran al Pacto Histórico, pero que excluye a la Colombia Humana, uno de los brazos más fuertes de la coalición.

Ante esto, el precandidato presidencial respondió si continuará su camino a la presidencia en cabeza de la Colombia Humana.

“Todas las candidaturas siguen firmes. Nos toca reunirnos primero los precandidatos de Colombia Humana que somos Susana Muhamad, Gloria Flórez y mi persona. Y mirar qué decisión tomamos y reunirnos con los directivos de los otros partidos”, dijo al respecto Bolívar.

El precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, manifestó su respaldo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y anunció que en caso de ser elegido como nuevo mandatario, la promovería desde el Congreso.

En cuanto a la decisión de dejar por fuera a su partido de la fusión con el Pacto Histórico, Bolívar aseguró: “Lo único que están buscando es que nosotros no seamos la fuerza mayoritaria del país y están desconociendo que somos el partido del presidente de la República”.

En cuanto a una posible salida para evitar la exclusión de la Colombia Humana, Bolívar advirtió que se analiza la posibilidad de renunciar a todas las personerías jurídicas y “dejar un solo partido sombrilla”.

Gustavo Bolívar dice que promoverán la constituyente

El precandidato presidencial también aseguró que respaldan la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para el Congreso en el 2026.

“Nosotros queremos decirle al país y al presidente de la República, que aquí está la primera bancada constituyente, es decir, que nosotros vamos a hacer todo el proceso constitucional a través del Congreso”.

El precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, se refirió al llamado que hizo el presidente Gustavo Petro de convocar a una bancada constituyente para el Congreso en el 2026. Junto a algunos aspirantes al Congreso Bolívar dijo que "Aquí estará la primera bancada constituyente".

