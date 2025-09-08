Este lunes 8 de septiembre, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de reactivar la fumigación aérea como estrategia frente a los cultivos ilícitos de coca, un tema que se ha convertido en uno de los mayores desafíos de su gobierno.

En un mensaje divulgado en su cuenta oficial, el mandatario dio a entender que ante la crisis de seguridad en el país “la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia” sobre la fumigación a los cultivos ilícitos.

Este es el mensaje del presidente:

Dada la tactica mafiosa de oponer personal civil al ejercito, la corte constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigacion aérea. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025

El pronunciamiento del mandatario marca un giro en su postura, pues durante su mucho tiempo se mostró contrario a la fumigación aérea, argumentando que esta estrategia afectaba la salud de las comunidades y no resolvía de fondo el problema del narcotráfico.

Ahora, su llamado a la Corte Constitucional refleja un cambio frente a lo que él mismo defendía como una política de sustitución y desarrollo alternativo en las zonas cocaleras.

De hecho, en redes sociales le recordaron su antigua postura con viejos trinos en los que dejaba en evidencia su idea de que la sustitución de cultivos ilícitos tenía que ser llevada a cabo por campesinos.

Contexto internacional con Estados Unidos

La declaración de Petro surge justo cuando la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría a punto de tomar una decisión sobre la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas. Esta medida pondría en entredicho los avances del país en la política antidrogas y elevaría la presión sobre el Ejecutivo.

En paralelo a este escenario, el Ejército Nacional informó que adelanta operativos en en zona rural de El Tambo (Cauca), con el fin de rescatar a uniformados que permanecían secuestrados.

Al referirse a ese hecho, Petro aseguró que las acciones violentas contra las tropas no serán respondidas con ataques a la población civil: “Bombas y acoso civil contra militares no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”.

