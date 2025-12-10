Este 10 de diciembre se entregó el premio Nobel de Paz para María Corina Machado. Aunque ella no estuvo en la ceremonia, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón y dio un emotivo discurso que fue escrito enteramente por Machado.

Una vez finalizó el emotivo momento, en la señal de Blu Radio Felipe Zuleta y Néstor Morales dejaron fuertes palabras a modo de reflexión sobre cómo el régimen de Maduro se tomó todo el poder en el vecino país.

“¿Hay colombianos que no se han querido dar cuenta de que no podemos seguir esa dirección?”, preguntó Zuleta. “Hay colombianos que no se han dado cuenta de que no podemos ir en esa dirección”, respondió Morales tajantemente.

¿Qué dijo la hija de María Corina durante la entrega del Nobel?

Ana Corina Sosa leyó textualmente las palabras que su madre escribió. Machado llegará a Oslo, Noruega, pero no alcanzó a hacerlo para la ceremonia. Se espera que asista a los demás eventos de la agenda del Nobel.

“Somos la prueba de que podemos construir cualquier cosa; los venezolanos le abrimos los brazos a migrantes exiliados de todo el mundo. Incluso la democracia más grande se debilita, los venezolanos le dimos mucho poder a un gobierno, asumimos que la libertad era tan permanente como el aire que respirábamos, olvidamos nuestros deberes”, apuntó Sosa durante la ceremonia.

Asimismo, recalcó que la estrategia usada por el régimen para dividir a las personas en ese país es una muy usada en otras partes del mundo.

“Tenemos un gobierno que dañó nuestra maravillosa biodiversidad a cambio de obediencia incuestionable, ahí llego la ruina. Usaron un método deliberado para dividir a los venezolanos por raza y clase, nos estábamos viendo como enemigos y nos forzaron al exilio”, sentenció la hija de María Corina durante el magno evento.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".