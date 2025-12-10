María Corina Machado, en representación de la oposición venezolana y reciente galardonada con el premio Nobel de Paz, confirmó su asistencia en la ciudad de Oslo, Noruega, pese a las adversidades derivadas del contexto político de Venezuela, como informó el comité organizador del Nobel.

El acto de entrega, programado para la mañana del 10 de diciembre, no contó con la presencia de Machado debido a las complejidades para emprender el viaje desde Venezuela hacia Noruega, “El premio no es solo mío, sino para todos los venezolanos, que será recibido en la ceremonia por mi hija Ana Corina Sosa, quien me representará”, manifestó Machado en una conversación telefónica mantenida con Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité Nobel.

La travesía de Machado ha sido considerada de alto riesgo. No obstante, logró sortear las dificultades y arribar a Oslo. El comité Nobel confirmó su bienestar y la felicidad por tenerla en la ciudad, aunque no pudiese estar presente en la ceremonia. Esto fue interpretado como un hecho simbólico, donde la lucha por la democracia de la oposición venezolana se ve reconocida y respaldada a nivel internacional.

En la ceremonia, llevada a cabo a las 7:00 a.m. horario colombiano, se contó con la presencia de dignatarios y líderes internacionales. Se leyó un discurso que resalta el valor y la labor de Machado y de Edmundo González, otro importante líder de la oposición en Venezuela, en su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

La premiación del Nobel en esta ocasión se encuentra impregnada de un especial significado, debido a la crisis política y social que atraviesa Venezuela bajo el gobierno de Maduro. Otorgar el Nobel a Machado refleja la postura internacional a favor de la democracia y en rechazo al régimen venezolano. Se interpreta también como una demostración de solidaridad con los valores de libertad y derechos humanos representados por la oposición venezolana.

Finalmente, la determinación mostrada por Machado para llegar a Noruega, pese a los peligros y adversidades que implicó su viaje, refuerza su figura como un emblema de resistencia y lucha. Aunque su ausencia en la ceremonia es lamentable, estará representada por su hija Ana Corina y su mensaje resonará en los corazones de los venezolanos que buscan el cambio en su país.

