El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo, retírese”, dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

“Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, continuó.

Por otro lado, Frydnes mostró su preocupación por el silencio mundial y lo que describió como la descuidada respuesta internacional a la crisis humanitaria desgarradora que vive Venezuela. “Cuando los venezolanos pidieron al mundo que prestara atención, les dimos la espalda”, critica el presidente del comité del Nobel, visibilizando la crisis alimentaria, de salud y seguridad que vive este país sudamericano a raíz del régimen autoritario.

“Señor Maduro, acepte el resultado de la elección y de un paso al costado.” — dice el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. pic.twitter.com/NftR9ADOGd — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 10, 2025

Las reacciones políticas a nivel regional no se hicieron esperar. La declaración del expresidente colombiano, Iván Duque, reflejó el apoyo regional de figuras políticas latinoamericanas hacia el reconocimiento internacional. Asegurando que, sin importar que Machado no estuviera presente ese día, ella “encarna a todo un pueblo que clama por su libertad”.

El Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a Maria Corina Machado tiene un valor incalculable. Es un reconocimiento a la resistencia democrática venezolana y a quienes siguen alzando su voz y posicionando en una escala de relevancia mundial, la libertad política en Venezuela.

