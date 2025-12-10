La líder de la oposición venezolana María Corina Machado no acudirá este miércoles a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, y delegará la aceptación en su hija, según confirmó el Instituto Nobel Noruego, que además indicó que desconoce el paradero actual de la galardonada.

“Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre”, declaró el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, durante una entrevista con la radio noruega NRK.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, existía incertidumbre sobre la posibilidad de que Machado viajara a Noruega. La dirigente permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no aparece en público desde hace once meses, cuando participó en una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

Durante el fin de semana, el Instituto Nobel indicó que Machado asistiría personalmente a la ceremonia, que incluye la entrega de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. El equipo organizó además entrevistas y una rueda de prensa, actividades que finalmente fueron canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo comentaron a la AFP que esperaban verla el martes en la ciudad, adonde llegaron decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

“Simplemente no sé dónde se encuentra exactamente”, afirmó Harpviken a NRK, aunque el martes en la noche mantenía la expectativa de que Machado pudiera llegar a tiempo. “No sé cómo está viajando, no sé cuándo llegará, pero sigo confiando en que estará aquí a tiempo para las celebraciones”, añadió.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, sugirió el martes que la opositora habría salido de Venezuela y que regresará al país. “Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, señaló Meda en un comunicado difundido en X.

María Corina Machado no será la única ausente en ceremonia de Premio Nobel

La ceremonia del premio está programada para este miércoles en la Municipalidad de Oslo. Además de recibir el galardón en nombre de su madre, Ana Corina Machado pronunciará “el discurso que María Corina misma ha escrito”, indicó Harpviken.

Mientras el Nobel de la Paz se entrega en Oslo, los premios de Literatura, Medicina, Física, Química y Economía se otorgarán en Estocolmo.

No es la primera vez que un ganador del Nobel de la Paz no puede asistir a la ceremonia. También ocurrió con Narges Mohammadi (2023), Liu Xiaobo (2010) y Aung San Suu Kyi (1991).

En octubre, el Comité Nobel distinguió a Machado por sus esfuerzos a favor de “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de los comicios que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro, resultados que no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos.

La dirigente sostiene que Maduro le arrebató la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de votos emitidos en las máquinas como evidencia del fraude, acusaciones que el chavismo niega.

Aunque es elogiada internacionalmente por su defensa de la democracia, algunos adversarios critican su afinidad ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó el premio.

La entrega coincide con un amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y con ataques estadounidenses contra presuntas “narcolanchas”, acciones que dejaron 87 muertos. Por su parte, Maduro afirma que estas operaciones buscan derrocarlo y apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela.

