En una escena sin precedentes, María Corina Machado, líder opositora venezolana y flamante ganadora del Nobel de la Paz 2025, no asistirá la ceremonia oficial prevista en Oslo, Noruega. Sorprendiendo a la comunidad internacional, ha tenido que abandonar sus planes de participación debido a las crecientes amenazas y restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro, que la mantienen escondida de la vista pública y le impiden salir del país, como confirmó Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, a la cadena pública noruega NRK.

Sin embargo, horas después de confirmarse su ausencia en la ceremonia, la misma institución emitió un nuevo comunicado informando que Machado hará presencia en Oslo, Noruega, pero no alcanzará a llegar a la ceremonia de la entrega del Nobel de Paz.

Erik Aasheim, hablando por el Instituto Nobel, argumentó que la propia Machado ha expresado las dificultades que representa para ella el viaje a Noruega. Asimismo, señaló que el Instituto Nobel no puede confirmar ni cuándo ni cómo la galardonada llegaría a la ceremonia.

La activista de 58 años, quien se encuentra en paradero desconocido desde enero del 2024, ha aumentado su presencia virtual en redes sociales a causa de las amenazas y restricciones políticas en su país. Por tanto, la ausencia real de Machado refleja las dificultades existentes para la libertad de movimiento en Venezuela. Como indicó la entidad, “la realidad política y las restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro evidencian la compleja situación que atraviesa la activista”.

De igual forma, el reconocimiento internacional que brinda el Premio Nobel de la Paz a Maria Corina Machado ha producido indignación entre grupos de manifestantes noruegos, como la Asociación Noruega por la Paz, quienes argumentan que quien nunca promovió el diálogo pacífico y la unión social en Venezuela no debería recibir tan importante galardón. Por su parte, Diosdado Cabello, destaca figura del gobierno venezolano, califica la entrega del premio como una “subasta” y refuerza el debate político que rodea la figura de Machado.

El escenario se torna más complejo en el marco internacional. Desde noviembre, Estados Unidos cerró el espacio aéreo venezolano en respuesta a la crisis política, quién complica aún más la posibilidad de María Corina Machado de viajar a Noruega.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".