‘Sin senos sí hay paraíso‘ se consolidó como una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. A lo largo de sus tres temporadas, la novela atrapó a millones de espectadores con una trama cargada de drama, intriga y personajes que dejaron huella en la memoria del público. Uno de ellos fue Daniela Beltrán, hija de la temida ‘Diabla’, interpretada por la actriz Johanna Fadul.

El papel de Johanna Fadul fue uno de los más comentados por los televidentes, ya que Daniela se caracterizó por ser despiadada, egoísta y capaz de cometer actos que incluso superaron los límites de la maldad. Su comportamiento causó tanta controversia que miles de usuarios en redes sociales se volcaron a debatir sobre las acciones del personaje.

Johanna Fadul habla de la otra temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La intensidad de su papel fue tal que la muerte de Daniela en la tercera temporada se convirtió en un momento clave y muy comentado dentro de la historia.

Recientemente, Fadul volvió a hablar del tema en el programa digital ‘Íntimo’, conducido por el periodista José Mora, donde sorprendió a sus seguidores con revelaciones inéditas sobre el futuro de la saga y la posibilidad de una cuarta temporada. Según relató, desde hace varios años el escritor Gustavo Bolívar había mostrado interés en traer de regreso a Daniela, pese a que el personaje había fallecido.

“Hace dos años Gustavo me contactó y me preguntó si me gustaría volver a la novela. Yo estaba feliz con la propuesta, aunque no entendía cómo podían revivir a Daniela si estaba totalmente muerta. Él me respondió que en la televisión todo es posible”, contó la actriz.

A raíz de esa conversación, su mánager inició negociaciones con la producción de Telemundo, lo que parecía confirmar su retorno. Incluso, Fadul aseguró que en 2023 le informaron que las grabaciones comenzarían en enero del año siguiente, lo que aumentó la expectativa de los fanáticos.

No obstante, con el paso del tiempo el proyecto se estancó y surgieron dudas. La actriz explicó que, al escuchar rumores de retrasos, decidió hablar directamente con uno de los productores de la cadena. Allí recibió la noticia que no esperaba: el presupuesto para la nueva temporada había sido recortado, lo que obligó a descartar los libretos ya escritos por Bolívar, en los que ella aparecía. Los guiones tendrían que rehacerse desde cero, esta vez sin su personaje.

Con franqueza, Johanna expresó su inconformidad frente a esta decisión: “Con todo el respeto que se merecen, considero que están cometiendo un grave error. No lo digo por mí, sino porque Daniela es un personaje muy querido por la gente. No hay un solo día en que no reciba mensajes en redes sociales pidiendo que vuelva a aparecer. Están perdiendo plata”.

La actriz lamentó que se cerrara esta posibilidad, pues estaba convencida de que su personaje aún tenía mucho que aportar a la trama. Aunque reconoció que la noticia le “apachurró el corazón”, también aseguró que sigue apasionada por su carrera y que mantiene la esperanza: “Actuar es todo para mí, me llena, me da plenitud. Pero de aquí a enero pueden pasar muchas cosas”.

Con estas palabras, Johanna dejó en claro que, aunque el futuro de ‘Sin senos sí hay paraíso’ es incierto, el cariño del público hacia su personaje permanece intacto. Ahora, la expectativa se centra en si Telemundo reconsiderará su decisión y permitirá que Daniela Beltrán regrese a la pantalla, o si la historia seguirá adelante sin uno de sus personajes más polémicos y memorables.

