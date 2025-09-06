El cantante de música popular Jhon Álex Castaño rompió el silencio sobre la polémica que se presentó durante su reciente concierto en Samacá, Boyacá, y ofreció su versión de los hechos en el programa ‘La red‘ de Caracol Televisión. Según relató, los incidentes no fueron como se difundieron en redes sociales y se trató únicamente de un malentendido de pocos minutos.

“En Samacá no pasó nada grave, fue un calentón de minutos. No fue conmigo directamente, porque como ustedes pudieron ver, yo estaba en el escenario cantando. Fui para allá atrás a ver qué estaba pasando y me encontré con una discusión interna entre mi mánager y todos esos mánagers”, explicó Castaño.

El artista aseguró que, en medio de la confusión, perdió la noción de lo que ocurría y reaccionó de manera impulsiva.

“Ahí fue cuando respondí, y sí, cometí un error, pero no pasó nada más. Sabemos que es alguien que ni habla y nunca apareció. Los disculpo; yo también he estado borracho alguna vez, pero no causé ningún daño, no la embarré, cero. Solo estaba haciendo mi ‘show’ cuando me llamaron para que el alcalde me saludara. Fui, estaba un poco distraído, y se encontraron con alguien igual de distraído, eso fue todo”, agregó.

Castaño enfatizó que no quería dar mayores declaraciones sobre la situación y que, respecto a posibles acciones legales, prefirió mantener el silencio: “Si pusieron abogados, no voy a pronunciarme. Fin de la conversación, eso es lo único que voy a decir”.

De acuerdo con el relato del intérprete de ‘Amigos con derechos‘, el percance obligó a suspender su presentación antes del tiempo pactado. Según él, el comportamiento del mandatario local, presuntamente bajo los efectos del alcohol, fue el detonante: intervino las consolas del staff del artista y lanzó amenazas como: “Les vamos a dar bala”.

Horas después del incidente, varios asistentes al evento compartieron videos en redes sociales mostrando lo ocurrido minutos antes de la cancelación del concierto. Estas grabaciones dieron pie a una serie de versiones encontradas sobre el hecho.

¿Qué dijo el alcalde de Samacá?

El alcalde de Samacá, por su parte, emitió un comunicado en el que negó las acusaciones de Castaño y presentó su versión de los hechos. Según el mandatario, el cantante habría tenido un comportamiento indebido con varias personas que, según él, intentaban entregarle detalles elaborados por artesanos locales.

“El artista tuvo un comportamiento indebido con las personas, que él dice, supuestamente lo agredieron. Nuestra intención era entregarle detalles elaborados por artesanos samaquenses”, se lee en el comunicado publicado por la alcaldía.

El enfrentamiento mediático entre el cantante y el mandatario local causó gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios comentaron y compartieron sus propias versiones de lo sucedido.

Pese a la polémica, Castaño insistió en que su único objetivo era cumplir con su presentación y brindar un espectáculo a los asistentes, y que cualquier inconveniente fue circunstancial y no intencional.

