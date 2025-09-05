Aída Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido e ‘influenciadora’ colombiana, volvió a ser tendencia en redes sociales tras mostrar un cambio de ‘look’ que rápidamente encendió comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

La barranquillera compartió un video en sus historias de Instagram donde dejó ver el resultado de su visita al salón de belleza acompañado de un mensaje corto pero contundente: “Jueves de cerrar ciclos”.

Esa frase, aparentemente sencilla, bastó para que muchos interpretaran que no se trataba solo de un ajuste estético, sino de una señal sobre su situación sentimental. Los rumores sobre una posible ruptura con su pareja, Juan David Tejada, más conocido como ‘el agropecuario’ y padre de su hijo Emi, no tardaron en circular por diferentes plataformas digitales.

¿Cuál fue el cambio de ‘look’ de Aída Victoria Merlano?

El proceso de transformación de Aída Victoria consistió en aclarar su cabello, aplicarse mechas y recortar varios centímetros de su melena, logrando un aspecto fresco y renovado. El video en el que mostró el resultado causó cientos de reacciones inmediatas, con seguidores felicitándola por mantener su estilo radiante incluso a pocas semanas de haberse convertido en madre.

Este nuevo ‘look’ coincidió con el primer mes de vida de Emi, el bebé que tuvo con Juan David Tejada, relación que comenzó después de su mediática ruptura con el ‘streamer’ Westcol.

Pese a los retos propios de la maternidad, la ‘influencer’ ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, compartiendo tanto los momentos más íntimos de su vida con su hijo como opiniones sobre la farándula y las polémicas que suelen rodearla.

Rumores de separación de Aída Victoria Merlano y su esposo

La publicación no solo llamó la atención por el estilo, sino por las especulaciones que surgieron en torno a su vida personal. Algunas voces de la farándula digital, entre ellas Yina Calderón, alimentaron los rumores al sugerir que existían tensiones en la pareja e incluso llegaron a poner en duda la paternidad de Emi. Calderón aseguró en redes que Tejada habría sido infiel a Aída Victoria con una mujer en Medellín y que, como consecuencia, la relación estaría rota.

Estas afirmaciones rápidamente se viralizaron y dieron pie a todo tipo de teorías, desde supuestas traiciones hasta la insinuación de que Westcol podría ser el verdadero padre del niño.

¿Qué dijo el esposo de Aída Victoria Merlano?

Ante la avalancha de rumores, Juan David decidió pronunciarse públicamente. A través de un mensaje claro y contundente, rechazó las versiones que circulaban sobre él y su familia:

“Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad. Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida. Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”.

Con esas palabras, Tejada intentó frenar las especulaciones y proteger la estabilidad emocional tanto de Aída Victoria como de su hijo recién nacido.

Más allá de las polémicas, Aída Victoria ha demostrado que su rol como madre no le ha impedido continuar con su vida pública ni con sus proyectos personales. Desde la llegada de Emi, ha compartido cómo combina la ternura de la maternidad con rutinas de autocuidado y ejercicios que le han permitido recuperar rápidamente su figura.

La ‘influencer’, que siempre se ha caracterizado por su franqueza y estilo directo, ha mostrado que esta etapa representa también una oportunidad de crecimiento personal. Su mensaje de “cerrar ciclos” no solo fue interpretado como una indirecta a nivel sentimental, sino también como una declaración de empoderamiento y transformación en medio de los cambios que trae la maternidad.

