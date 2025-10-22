El ‘influencer’ colombiano Westcol, reconocido por su estilo excéntrico y ostentoso, volvió a captar la atención pública luego de revelar el valor de las prendas y accesorios que usa, los cuales ascienden a cientos de miles de dólares.

La pieza más destacada de su colección es una cadena de oro y diamantes valorada en 350.000 dólares, lo que equivale a 1.368.677.541 pesos colombianos, aproximadamente. Según el propio artista, el precio incluye 250.000 dólares en materiales y 100.000 por la artesanía, convirtiéndola en su artículo más costoso.

Durante una conversación con el influencer Pepe le Fleux en Puerto Rico, Westcol también reveló que su garra, un obsequio de su socio comercial Andrés Aguirre, tiene un valor aproximado de 500 dólares (cerca de 2 millones de pesos colombianos).

A este atuendo se suman unas zapatillas Louis Vuitton Trainer, cotizadas en €1.150 (alrededor de 5,2 millones de pesos), y unos calcetines cuyo valor ronda los 200 dólares, equivalentes a 778.000 pesos.

¿Cuánto gana Westcol al mes?

En una de sus transmisiones en vivo afirmó que gana más de mil millones de pesos colombianos al mes solo por hacer streaming. El creador de contenido respondió esa pregunta que le hizo Karina García.

“si un mes trabajo tranquilo desde mi casa, me puedo hacer 300, 400… yo me puedo hacer más de 1.000 millones en un solo mes. Fácil, se lo juro” aseguró el ‘streamer’.

Detalló que su modelo de negocio en plataformas como Kick, YouTube y Twitch incluye suscripciones pagas, donaciones en directo, publicidad integrada, campañas con marcas e incluso eventos especiales.

Basándose en su estimación de ingresos por hora —entre 3.000 y 4.000 dólares (aproximadamente entre 11,9 y 15,9 millones de pesos)— y considerando que transmite cerca de 80 horas al mes, sus ingresos podrían oscilar entre 240.000 y 320.000 dólares mensuales, lo que en pesos equivaldría a entre 959 millones y 1.278 millones de pesos.

Aun con estas cifras astronómicas, Westcol confesó que gasta más de lo que gana debido a su nivel de vida y a sus responsabilidades financieras: alquiler mensual de unos 20 millones de pesos, apoyo económico a familiares, salarios de colaboradores, cuotas de vehículos y otros compromisos.

