La curiosidad detrás del movimiento en el mundo del entretenimiento recayó ahora en una mujer que originalmente no era parte de ese ámbito, pero que con el paso del tiempo se catapultó como figura mediática.

La rusa Anna Kournikova brilló en principio como jugadora de tenis de muy alto nivel, al punto que llegó a estar entre las 10 mejores del mundo. Su relación sentimental con el español Enrique Iglesias la puso en el ojo de la farándula.

La belleza de esta tenista la convirtió en un referente que, al momento de su retiro cuando tenía 21 años (hace más de dos décadas), le sirvió para tener algunos espacios en el mundo del modelaje.

Lo cierto es que la sorpresa general llegó recientemente después de que, a sus 44 años, reapareció en redes sociales luego de una largo tiempo de ausencia con una imagen difícil de identificar.

Foto de Anna Kournikova luego de 3 años lejos de redes sociales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Anna Kournikova apareció disfrazada de pato junto a sus tres hijos con Enrique Iglesias, en una imagen que publicó desde su cuenta personal de Instagram el pasado 19 de octubre de 2025.

Antes de eso su última presencia en estos espacios digitales fue el 8 de mayo de 2022, en otro momento de familia con el cantante español en el que se le ve sonriente con los niños.

Para la reaparición en redes sociales luego de 3 años, la rusa usó lentes negros y abraza a dos de sus hijas, que están disfrazados de calabazas, mientras que el restante luce una camiseta amarilla con el escudo de Real Madrid.

En dos días desde su publicación, la fotografía tuvo más de 116.000 reacciones positivas, además de múltiples mensajes en los que hay elogios por los disfraces que tienen a propósito de la celebración de Halloween.

Lo cierto es que una fuente le contó a la revista People que detrás de esa imagen está la noticia de que se acerca un nuevo hijo en la relación entre Kournikova e Iglesias.

“Anna y Enrique están muy felices de volver a ser padres. Han demostrado ser excelentes padres para sus tres hijos, y a ambos les encanta el proceso. Disfrutan de las actividades y de todo lo que conlleva la crianza”, indicó la fuente.

Toda una revelación que surgió a propósito de una imagen en la que, si bien aparece irreconocible, se explica que oculte buena parte de su cuerpo en la actualidad.

¿A qué se dedica Ana Kournikova actualmente?

La ex tenista Anna Kournikova ha dejado atrás el circuito profesional y actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a lo que denomina “vida familiar tranquila y privada”. Luego de retirarse prematuramente, se ha apartado casi por completo del foco mediático.

Residente en Miami junto al cantante Enrique Iglesias, con quien mantiene una relación desde 2001, Kournikova se ha enfocado en la crianza de sus hijos: los gemelos Lucy y Nicholas, de siete años, y su hija Mary, de cinco. Recientemente se conoció que la pareja espera a su cuarto hijo.

Ella misma sorprendió a sus seguidores con una rareza: una publicación en Instagram con sus hijos disfrazados por Halloween, en la que reapareció y donde compartió solo emoticones en lugar de texto.

Además, Kournikova ha enfrentado algunos problemas de salud: en enero de 2025 fue vista en Miami usando una bota ortopédica y silla de ruedas, lo que puso de relieve que continúa lidiando con el impacto físico del retiro temprano del deporte.

En su perfil público actual, no asume roles profesionales destacados ni colaboraciones mediáticas frecuentes. Su presencia se limita a momentos puntuales y cuidadosamente seleccionados. En este sentido, se puede afirmar que su dedicación se orienta al bienestar personal, la maternidad y el hogar, más que a una actividad pública o deportiva continua.

¿Por qué se retiró Ana Kournikova del tenis?

La extenista rusa Anna Kournikova abandonó el mundo del tenis profesional en 2003, cuando tenía apenas 21 años, debido a una persistente serie de lesiones que terminaron por hacer insostenible su trayectoria deportiva.

Desde 1997 hasta 2001 sufrió múltiples fracturas por estrés, una lesión en el pulgar que la alejó tres meses, otra fractura más en 1999 y, durante todo 2001, prácticamente no compitió.

Aunque Kournikova se había consolidado como una figura destacada del circuito (llegando a ocupar el puesto 8 del mundo en sencillos y ganando dos Grand Slams en dobles), la intensidad de su entrenamiento diario desde muy joven (6 a 8 horas diarias desde los cinco años) y las lesiones acumuladas sobrepasaron sus límites físicos.

