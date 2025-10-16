Después de varios meses de rumores, viajes y apariciones públicas, Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido poner fin a su relación sentimental, según informaron medios internacionales como The Sun y Page Six. La ruptura, al parecer, se dio en buenos términos, luego de que ambos reconocieran que ya no sentían la chispa romántica que los unía.

Una fuente cercana a la pareja citada por The Sun explicó que el vínculo entre ellos ahora se mantiene desde la amistad: “Aún disfrutan de la compañía del otro y ambos han actuado de manera muy madura. Pasaron buenos momentos juntos, pero su etapa como romance ha llegado a su fin. Ya no están saliendo”. Hasta el momento, ni el actor de 63 años ni la actriz de 37 han emitido declaraciones oficiales sobre la separación.

¿Cuánto duraron Tom Cruise y Ana de Armas?

Cruise y De Armas fueron vinculados por primera vez en febrero de 2025, cuando fueron vistos cenando en Londres por el Día de San Valentín. El encuentro incluyó un paseo en helicóptero pilotado por el propio actor, con motivo del cumpleaños de la actriz cubana, lo que desató las primeras versiones sobre un posible romance.

En los meses siguientes, las estrellas fueron fotografiadas en diversas salidas. En mayo, De Armas habló brevemente sobre su cercanía con Cruise en una entrevista con Good Morning America, donde señaló que su relación tenía fines principalmente laborales: “Es muy divertido. Definitivamente estamos trabajando en muchos proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom”.

Pese a esas declaraciones, su complicidad se hizo evidente en apariciones públicas. En julio, asistieron juntos a un concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres, donde fueron vistos bailando y tomados de la mano. Días después, unas fotografías en Vermont mostraron a la pareja caminando abrazada, lo que confirmó que su vínculo trascendía lo profesional. Desde ese momento, sin embargo, no volvieron a ser vistos juntos en público.

Fuentes cercanas aseguraron que la separación fue amistosa y que ambos seguirán colaborando en proyectos cinematográficos. Entre ellos se destaca Deeper, un thriller dirigido por Doug Liman, donde Ana de Armas tiene un papel protagónico. Las mismas fuentes subrayan que el final de la relación no afectará los compromisos laborales ni el ambiente de trabajo compartido.

Otras versiones, citadas por Page Six, apuntan a que la relación nunca llegó a formalizarse del todo y que “era mejor mantener una amistad, pues el vínculo sentimental ya no parecía suficiente para continuar como pareja”.

¿Quiénes han sido las parejas de Tom Cruise?

A lo largo de su carrera, Tom Cruise ha mantenido una vida amorosa muy mediática. Ha estado casado tres veces: con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, con quien tuvo a su hija Suri. Por su parte, Ana de Armas estuvo casada con el actor español Marc Clotet y ha tenido relaciones con figuras como Ben Affleck y Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Pese a los rumores y la atención mediática que despertó su relación con Cruise, De Armas ha procurado mantener la discreción sobre su vida personal. Su ruptura, según las fuentes, se habría dado en buenos términos y sin conflictos, privilegiando la amistad y los proyectos compartidos.

Así, tras menos de un año de relación, la actriz y el protagonista de ‘Top Gun’ cierran un capítulo que combinó trabajo, viajes y un breve pero mediático romance que acaparó la atención de Hollywood.

