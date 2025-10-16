La reconocida periodista Dayana Patricia Trujillo Guayabo, destacada comunicadora de Ibagué, Tolima, se encuentra en un delicado estado de salud tras sufrir un grave accidente de tránsito en la madrugada del pasado martes 14 de octubre.

La noticia fue reportada por medios locales, incluyendo ‘El Nuevo Día‘, basados en información suministrada por allegados y autoridades de tránsito de la ciudad.

Dayana Trujillo, quien recientemente fue galardonada con el Micrófono de Oro por la Asociación Tolimense de Locutores en marzo de este año, es ampliamente reconocida por su trayectoria en radio y televisión regional, y por su compromiso con la información veraz y cercana a la comunidad. Su repentina hospitalización ha causado preocupación entre colegas, familiares y seguidores, quienes siguen de cerca su evolución médica.

Según los reportes preliminares de las autoridades de tránsito y los medios locales, la comunicadora transitaba en su motocicleta alrededor de las 5:45 de la madrugada, sobre la carrera 12 Sur, número 83-90, cuando se presentó la colisión.

La motocicleta, de acuerdo con las primeras versiones, habría frenado bruscamente, provocando que Dayana cayera sobre el pavimento y quedara gravemente lesionada. En el accidente también se vio involucrado un taxi que circulaba por la vía al momento del impacto.

Luego del incidente, la periodista fue trasladada de urgencia a la Clínica Medicadiz, ubicada en el sector de La Samaria, donde los especialistas confirmaron que presenta un trauma craneoencefálico severo. Este diagnóstico ha generado un panorama complejo respecto a su estado de salud, por lo que permanece bajo monitoreo permanente para prevenir posibles complicaciones derivadas del accidente.

¿Cuál es el reporte de salud de la periodista Dayana Trujillo?

El equipo médico ha indicado que, aunque Dayana se encuentra estable dentro de su delicada condición, requiere de cuidados intensivos y vigilancia constante. Los familiares y allegados han solicitado respeto por su privacidad durante este difícil momento, al tiempo que agradecen el apoyo de la comunidad y de los medios de comunicación que han mostrado solidaridad y preocupación por la comunicadora.

Ante la situación, la comunidad de Ibagué y colegas de la prensa han organizado una cadena de oración por la pronta recuperación de Dayana Trujillo. Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre de 2025, a partir de las 6:00 p.m., en la Clínica Medicadiz, donde la periodista permanece hospitalizada. La iniciativa busca reunir a amigos, familiares y seguidores en un acto de solidaridad y esperanza, resaltando la importancia de la unidad y el apoyo en momentos críticos.

Dayana Trujillo es una figura reconocida en el Tolima por su trayectoria en radio y televisión, destacándose no solo por su profesionalismo, sino también por su cercanía con la audiencia. Su labor informativa ha abarcado temas de interés local, cultura, y acontecimientos comunitarios, consolidándose como una de las voces más respetadas de la región.

Por ahora, los familiares y autoridades médicas continúan evaluando la evolución de la periodista, mientras la comunidad sigue pendiente de cualquier actualización sobre su recuperación. La cadena de oración y los mensajes de apoyo buscan transmitir fuerza y esperanza para que Dayana Trujillo pueda superar este difícil momento y retomar sus actividades profesionales en el futuro cercano.

