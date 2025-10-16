Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, la joven cantante mexicana, esposa de Cristian Nodal, volvieron a inundar las redes sociales en los últimos días. Todo comenzó después de la celebración de su cumpleaños número 22, donde varios seguidores notaron ciertos detalles que desataron especulaciones sobre una supuesta “dulce espera” junto al cantante mexicano.

En medio de la ola de comentarios, uno de los amigos más cercanos de Ángela, el creador de contenido Kunno, decidió hablar públicamente y aclarar lo que realmente está pasando. El ‘influencer’ fue abordado por varios medios de comunicación, entre ellos el programa ‘Hoy Día’, donde le preguntaron directamente si estaba listo para convertirse en “tío”.

Con su característico humor, Kunno respondió entre risas:

“Pues no sé… no sé qué tan bueno sería de tío. Tengo hermanos y todo, pero ahorita la verdad soy más de mascotas y perritos”.

Aunque su respuesta fue evasiva al principio, más adelante dejó claro que todo se trata de un rumor.

“O sea, obvio… si fuera cierto, sería de los primeros en enterarme. No sé si lo contaría, pero sí, es un rumor”, enfatizó.

Las declaraciones del ‘influencer’ rápidamente se viralizaron, pues muchos esperaban una confirmación ante las recientes polémicas que han rodeado a Nodal y Ángela, especialmente después de la separación del cantante con Cazzu, madre de su hija Inti. Desde entonces, la pareja ha estado bajo el escrutinio público, enfrentando tanto críticas como muestras de apoyo.

La versión de Kunno sobre el momento actual de Ángela Aguilar

Más allá de los rumores, Kunno aprovechó la entrevista para resaltar que Ángela Aguilar se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Aunque él no asistió personalmente a la fiesta de cumpleaños de la artista, sí aseguró que fue una celebración alegre y rodeada de afecto.

“Se la pasó increíble en su cumpleaños. Ahorita su proyecto de vida es su música, su gira, su familia y sus amistades”, comentó Kunno, dejando entrever que la joven cantante está enfocada en su carrera y no en formar una familia por ahora.

La intérprete de ‘Dime cómo quieres’ ha demostrado en varias ocasiones que su prioridad es la música, y recientemente retomó su gira internacional junto a Nodal, con quien comparte escenario en varios conciertos. Su complicidad en el escenario y fuera de él sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo latino.

Kunno pide no involucrarse más en la vida privada de Ángela y Nodal

Esta no es la primera vez que Kunno habla sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Días atrás, en declaraciones al periodista Edén Dorantes, el ‘influencer’ expresó su deseo de no seguir opinando sobre ellos para evitar malentendidos.

“Somos amigos y creo que ya también queremos dejarlo fuera de lo mediático. Nunca ha pasado nada, de hecho, mientras más digo algo, más me quieren. Pero también siento que la gente puede tergiversar la información”, señaló el pasado 7 de octubre.

Kunno recalcó que mantiene una buena relación con ambos artistas, pero que prefiere mantener su amistad lejos del ojo público, especialmente ahora que cada paso de la pareja es analizado por los medios y los seguidores.

Por ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han hecho comentarios directos sobre el supuesto embarazo. La pareja ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos musicales y en reconstruir su imagen pública tras la polémica separación del cantante con Cazzu.

Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas continúan divididos entre los rumores, las teorías y el apoyo incondicional a la pareja. Lo cierto es que, según las palabras de Kunno, Ángela no está embarazada y se encuentra plenamente concentrada en su carrera y en disfrutar de su vida personal lejos de las cámaras.

Así, el “tío Kunno” ha dejado claro que todo se trata de una especulación más dentro del torbellino mediático que rodea a la pareja del momento.

