Antes de entrar al programa de RCN, Camilo Trujillo terminó con Natalia Perdomo, una mujer que habló muchas cosas mientras que él estaba en la casa. Su relación no continuó y ahora el actor se muestra muy feliz con su nueva pareja.

La nueva novia de Camilo Trujillo se llama Daniela Lerc, una exitosa empresaria que ha diversificado sus negocios en diferentes industrias. Su relación quedó confirmada este fin de semana, cuando apareció una fotografía de ellos dos muy abrazados y dándose un beso.

De hecho, Yaya y José, también exparticipantes de ‘La casa de los famosos’, compartieron un video en el que van con la linda pareja.

La reacción en las redes sociales no tardaron, pues muchos recuerdan que durante su estancia en el ‘reality’ de RCN, a Camilo Trujillo lo molestaron por su cercanía con Emiro Navarro, con quien protagonizó muchos momentos curiosos.

Fue tanto la cercanía entre el actor y el ‘influencer’ que algunos llegaron a pensar que Camilo era gay, aunque él en todo momento lo negó y constantemente ratificaba que su cercanía con Emiro era simplemente porque le caía bien y era una persona amable.

Pues con su nueva relación, Camilo vuelve a ratificar que no es gay y se le ve muy ilusionado con esta nueva relación.

Quién es la novia de Camilo Trujillo

Daniela Lerc es una empresaria que tiene varios negocios. Por sus redes sociales, se ve que es una mujer apasionada por los viajes. Estas son algunas de sus fotografías:

