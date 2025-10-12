La decisión de Yeison Jiménez de trasladar su residencia a Estados Unidos se anuncia en un momento cumbre de su carrera. El 2025 ha sido, sin duda, un año definitorio para el artista de música popular, marcado por un logro histórico: el ‘sold out’ en el estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá). Llenar este recinto lo consolidó como una de las figuras más importantes del movimiento de despecho en Colombia.

Tras la euforia de su triunfo en el territorio nacional, el cantante llevó su éxito al escenario internacional con una gira por América del Norte. Esta serie de 15 conciertos no solo ratificó su creciente popularidad en ese lado del mundo, sino que también estuvo cargada de significado personal. Fue precisamente durante su paso por Nueva York que el cantante cumplió un sueño de su padre: visitar el icónico Times Square, un momento que compartió emotivamente con sus seguidores.

Fue a través de sus historias de Instagram, plataforma donde el artista conecta con millones de seguidores, que Jiménez hizo pública su intención de cambiar su hogar. “Analizando un poco la vida, creo que me voy a vivir a Estados Unidos. Me lo merezco y es una buena oportunidad para descansar”, expresó el cantante, mientras terminaba de hacer ejercicio.

El traslado a suelo estadounidense parece ser la oportunidad de equilibrar el afán de las presentaciones y la fama con una vida más tranquila, sin desvincularse por completo de su carrera. De esta forma, parece que la prioridad del cantante es su bienestar y el disfrute de los logros obtenidos a lo largo de 14 años de carrera.

Aunque el descanso sea el motor aparente, su base en Estados Unidos podría facilitar nuevas giras y proyectos de expansión en el mercado anglo e hispano de Norteamérica, ya que con sus ventas y presentaciones en ese país, podría tener la oportunidad perfecta para consolidarse allí y estar cerca de sus negocios.

¿Cuáles son las negocios que tiene Yeison Jiménez en Estados Unidos?

El cantante de música popular Yeison Jiménez ha diversificado su capital en el sector inmobiliario, llevando sus inversiones en finca raíz al mercado de Estados Unidos. Estas adquisiciones han sido destacadas por el propio artista en sus redes sociales, quien en mayo de 2025 presumió la compra de su quinta casa en el extranjero. El intérprete, que en el pasado reveló haber sido humillado la primera vez que intentó adquirir una propiedad en ese país, ha logrado consolidar un importante patrimonio inmobiliario fuera de Colombia. La compra de esta quinta vivienda, que se suma a su camioneta de 1.600 millones de pesos, han hecho que el artista le exprese a sus seguidores que todo es posible. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yeison Jiménez (@yeison_jimenez)

