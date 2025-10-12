A través de su cuenta de Instagram, Víctor Hugo Ruiz reveló que se encuentra separado desde hace más de dos años y que, durante el último año y medio, ha dormido en cuartos separados con su expareja, Manuela.

La revelación causó de inmediato una ola de comentarios y reacciones. El actor, que ha mantenido tradicionalmente un perfil reservado sobre su intimidad, decidió romper el silencio y compartir esta etapa de su vida con sus seguidores.

Después escribió: “Vi que hay muchas personas viviendo lo mismo. Pregunté qué opinan, porque esta historia generó polémica y muchas preguntas sobre mi vida privada… que, aclaro, no publico mucho, porque mi vida pública es diferente”, escribió en sus historias.

Aunque Ruiz no ofreció mayores detalles sobre los motivos de la separación, sus palabras bastaron para que sus seguidores se volcaran a comentar con mensajes de apoyo, consejos, reflexiones e incluso advertencias.

“Abrirse, mi amor, es la única manera de cerrar ciclos y que te llegue un nuevo amor”, le escribió una usuaria. Otro seguidor opinó: “Decir adiós a tiempo es lo más inteligente que se te puede recomendar. La vida no es eterna para vivir situaciones que no aportan alegría”.

Algunos mensajes fueron más directos:“Ponte las pilas o terminarás siendo un número más en las estadísticas de denuncias de violencia psicológica… hoy en día muchas se hacen por divorcios con beneficios… o por venganza”.

Incluso una periodista, al ver la publicación, le escribió en privado para decirle: “Tú más que nadie sabes que nos hemos visto hace mucho en eventos… primero solo, sin pareja, o al menos no con ella”.

La publicación de Víctor Hugo Ruiz dio pie a una conversación abierta sobre las relaciones de pareja, la vida después de la separación y la delgada línea entre lo privado y lo público.

“La vida privada deja de ser privada cuando se publica. Entonces viene la mejor parte de compartir: la opinión de los demás sobre lo que dices, cuentas o preguntas públicamente”, le escribió otro seguidor.

¿Quién es Víctor Hugo Ruiz?

Víctor Hugo Ruiz es uno de los actores más reconocidos del país. Nacido el 29 de diciembre en Zarzal, Valle del Cauca, ha brillado en producciones como ‘Gallito Ramírez’, ‘Lola Calamidades’, ‘Victorinos’, ‘La diosa coronada’, ‘Celia’, ‘Chepe Fortuna’ y recientemente en ‘Leandro Díaz’, entre muchas otras. Además de actor, es modelo, guionista y artista plástico.

Aunque sus declaraciones sorprendieron a muchos, lo cierto es que su honestidad también fue agradecida. Para sus seguidores, fue un acto valiente y humano, que conecta con la realidad de miles de personas que atraviesan situaciones similares.

“Hay momentos en la vida en que las decisiones no pueden depender de nadie más que de nosotros mismos”, concluyó uno de los mensajes.

