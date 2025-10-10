El reconocido actor colombiano Carlos Barbosa Romero falleció el pasado 9 de octubre en Bogotá, a los 81 años, dejando un legado invaluable en el teatro, el cine y la televisión nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Su partida marca el final de una era para muchos espectadores que crecieron viéndolo interpretar personajes entrañables, llenos de humor, sabiduría y profundidad. Su talento, disciplina y carisma lo convirtieron en una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano.

(Vea también: Último video del actor Carlos Barbosa: estaba feliz y envió emotivo mensaje a sus hijos)

Nacido el 15 de enero de 1944 en Cali, Valle del Cauca, Barbosa se formó inicialmente como arquitecto, profesión en la que llegó a graduarse en la Universidad del Valle. Sin embargo, su destino estaba ligado al arte.

Lee También

¿Quién es la pareja de Carlos Barbosa?

Miriam Bohórquez, quien acompañó a Barbosa durante sus últimos años, también ha tenido una destacada trayectoria en televisión. Ha participado en producciones como ‘Entre Sombras’ (2022), ‘Hasta que la plata nos separe’ (2022), ‘No fue mi culpa: Colombia’ (2022), ‘La nieta elegida’ (2021) y ‘Sala de Urgencias’ (2015). Además, cuenta con una sólida formación artística: hizo parte de la primera promoción de la Academia Charlotte, y cursó talleres de actuación en la Casa del Teatro Nacional y bajo la guía del propio Carlos Barbosa, quien fue uno de sus grandes maestros y compañeros de vida.

Durante su paso por la universidad, comenzó a participar en grupos de teatro, donde descubrió su verdadera pasión: la actuación. Desde entonces, dedicó su vida entera a los escenarios, demostrando una versatilidad y una entrega admiradas por sus colegas y el público.

Fabio Rubiano, actor y dramaturgo y amigo cercano de Carlos Barbosa, comentó en Blu radio que Miriam Bohórquez lo acompañaba a todo lado fallecido actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Myriam Patricia Bohorquez Perez (@myriampatriciaactriz)

Según contó Miriam Bohórquez en el programa ‘Bravíssimo‘, conoció a Carlos Barbosa cuando tenía apenas 15 años, mientras estudiaba en su escuela de actuación. Sin embargo, fue a los 18 cuando entre ambos nació un profundo amor que con el tiempo se transformó en una relación sólida, marcada por el arte y la admiración mutua. Carlos y Miriam tuvieron una hija llamada Bella Barbosa Bohórquez. Madre e hijas son dueñas de la agencia de representación de artistas Manager Myriam Patricia SAS.

¿De qué murió Carlos Barbosa?

Su vida personal también estuvo ligada al mundo artístico. Su compañera sentimental, la actriz y representante de artistas Miriam Bohórquez, confirmó la noticia de su fallecimiento en declaraciones recogidas por el programa ‘La red’ de Caracol Televisión. Bohórquez explicó que el actor padecía desde hace algún tiempo un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea.

Esta enfermedad fue la causa de su fallecimiento la noche del 9 de octubre, aunque la confirmación oficial se dio horas después.

¿Dónde trabajó Carlos Barbosa?

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Carlos Barbosa participó en algunas de las producciones más emblemáticas de la televisión colombiana. En Caracol Televisión, dejó huella con sus actuaciones en títulos como ‘El Divino’, ‘Vuelo secreto’, ‘La Saga: negocio de familia’, ‘Bermúdez’ y ‘El Clon’, donde interpretó al inolvidable Tío Abdul, un personaje lleno de ternura y humor que se ganó el cariño de los televidentes.

Además de su trabajo en televisión, Barbosa tuvo una sólida carrera en el teatro, donde no solo actuó, sino que también dirigió importantes montajes. Su compromiso con las artes escénicas lo llevó a formar nuevas generaciones de actores, compartiendo su experiencia y pasión en talleres y compañías teatrales.

Fue parte de la Compañía Internacional de Comedias, dirigida por Manuel de Sabattini, y protagonizó obras como ‘El traje nuevo del emperador’, ‘Cuernos, cortinas y champagne’ y ‘Los pequeños zorros’, esta última bajo la dirección de Jaime Botero.

El legado de Carlos Barbosa trasciende la pantalla. Fue un artista integral, un formador y un referente de compromiso con el arte. Sus colegas lo describen como un hombre generoso, exigente y profundamente apasionado por su oficio. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y despedida por parte de actores, directores y seguidores que crecieron viéndolo actuar.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.