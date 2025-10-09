Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, dio a conocer las últimas conversaciones que sostuvo con su representado antes de su trágico final. Asimismo, contó que también buscó contactar al DJ Regio Clown.

(Vera también: “Llegó con escoltas al aeropuerto”: la confesión del mánager de B-King sobre Regio Clown)

Las últimas pistas que tuvo de ellos fue que salieron de un gimnasio. Después se conoció que subieron voluntariamente a un vehículo de Uber, después cambiaron a otro automóvil y fueron llevados al Edomex, donde los asesinaron. Sus cuerpos aparecieron mutilados pocos días después en Cocotitlán.

La Procuraduría del Estado de México está a cargo de la investigación como un homicidio, marcado por confusiones y alegaciones sobre la implicación del crimen organizado, además de presuntas irregularidades en el proceso.

Según los reportes, algunos arrestos relacionados con el caso no ofrecieron pruebas concretas sobre su implicación. También se denuncian alegatos de adulteración o implantación de pruebas, incluido el testimonio de un detenido, Jaime N., quien afirmó que el Mercedes Benz supuestamente utilizado en el crimen se vendió meses antes.

Últimos mensajes que mánager de B-King le envió al cantante y al DJ Regio Clown

Las revelaciones del representante de B-King despiertan más interrogantes. Expresó sentirse “súper preocupado” en sus últimas conversaciones con el artista. El ejecutivo tenía una reunión programada con el artista, pero el músico nunca llegó, lo que sugiere que el secuestro y el crimen ocurrieron poco después de ese encuentro planeado.

En este sentido, Gallego en ‘Más allá del silencio’ dio a conocer los últimos chats que sostuvo con el artista colombiano y los mensajes que le envío, cuando se encontraba desaparecido.

“Llegaron las 7 de la noche (del 16 de septiembre), empiezo a llamar a B-King para ir a la reunión que teníamos prevista. A él no le llegaban los mensajes, yo ya estaba listo. A las 8 les volví a escribir. Yo pensé que se les había descargado el celular. Pensé que ellos habían salido a tomar algo. A las 2 de la mañana le volví a escribir diciéndole que era una falta de respeto”, indicó Gallego.

En las imágenes compartidas por el citado podcast, se ve que ni siquiera los artistas se despidieron formalmente y que de manera extraña dejaron de responder.

Además, el mánager aseguró que luego de 24 horas les volvió a escribir, pero al no recibir respuesta decidió acudir a las autoridades. “Esperé las 24 horas para volver a llamar. Ahí me dirijo a la Fiscalía a colocar la denuncia formal. Hice todo lo legal”, agregó.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.