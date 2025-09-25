La misteriosa muerte del artista colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, sigue dejando reacciones y especulaciones sobre el crimen que ocurrió a mediados de septiembre.

En este sentido, Juan Camilo Gallego mánager del cantante compartió una publicación en la que Sánchez hizo una trascendental reflexión sobre la vida. La grabación tiene un audio de fondo, acompañada con imágenes del fallecido.

“Yo ya tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no es más”, se escucha en el video publicado por Gallego.

Para algunos internautas se trataría de una especie de premonición, teniendo en cuenta que B-King publicó ese mensaje en agosto, cerca de un mes antes de ser asesinado.

¿Qué pasó con B-King y Regio Clown?

Los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre de 2025 en Ciudad de México, luego de haber asistido a un gimnasio en la zona de Polanco.

Un día después, el 17 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, Estado de México, con claros signos de violencia y desmembramiento. Junto a ellos apareció un mensaje atribuido al grupo criminal La Familia Michoacana, lo que orienta las investigaciones hacia un posible vínculo con el narcotráfico.

De acuerdo con las pesquisas, los artistas tomaron un vehículo que los trasladó fuera de la capital mexicana. Imágenes de cámaras de seguridad muestran un Mercedes Benz con placas ilegibles que los habría llevado desde Polanco hasta zonas del Estado de México, pasando por Iztapalapa, antes de perderse todo rastro.

El caso escaló rápidamente al plano diplomático, convirtiéndose en un asunto de Estado para México y Colombia, cuyos gobiernos han exigido una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los móviles y responsables del crimen.

Aunque no se ha confirmado un móvil oficial, se barajan hipótesis relacionadas con amenazas previas contra B-King y posibles vínculos con el crimen organizado. Estas líneas de investigación han sido mencionadas tanto en medios como por el propio presidente Gustavo Petro.

