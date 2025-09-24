El mundo de la música urbana en Colombia y México atraviesa días de luto tras la confirmación de la muerte del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y del artista Regio Clown, quienes fueron hallados sin vida en México en circunstancias aún confusas.

Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía y las autoridades mexicanas, que trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar respuesta a la familia y seguidores que claman justicia.

El drama comenzó cuando se reportó la desaparición de ambos artistas. Ante la falta de noticias, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, viajó de inmediato a México para ponerse al frente de las gestiones, exigir respuestas y acompañar de cerca las diligencias de búsqueda.

Durante días, la incertidumbre y la angustia marcaron cada jornada de la familia, que se aferraba a la esperanza de encontrar con vida al cantante.

Sin embargo, el pasado 22 de septiembre la noticia golpeó con fuerza: los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clown fueron hallados, cerrando de manera trágica la incertidumbre que embargaba a sus seres queridos. Dos días después, en medio de la tristeza, Stefanía decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, compartiendo un mensaje cargado de fe, gratitud y esperanza.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que nos acompañaron en estos días tan difíciles, que con sus oraciones, mensajes y apoyo estuvieron con mi mamá y conmigo en la búsqueda de Bayron. Hoy, con profundo dolor, compartimos que Byron ya no se encuentra con nosotros en esta tierra, pero sí con la certeza de que está en la presencia de Dios, en un lugar de paz infinita”, escribió.

Las palabras de Stefanía reflejan no solo el dolor de una pérdida irreparable, sino también la fortaleza espiritual con la que la familia enfrenta este momento. En su mensaje, describió a su hermano como un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a tender la mano a quien lo necesitara. Recordó también su alegría y la luz que transmitía a quienes lo rodeaban, características que, según ella, lo mantendrán vivo en la memoria de todos los que lo conocieron.

B-King dejó mensaje a su mamá

Uno de los fragmentos más conmovedores de su publicación fue la mención a un mensaje que, según Stefanía, B-King le hizo llegar a su madre durante una oración. En él, pedía que no hubiera rencor, que las personas aprendieran a unirse más como familia y como seres humanos, y que se viviera en paz, con amor.

“Que no haya rencor, que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos…”, expresó Agudelo en su cuenta de Instagram.

Ese, señaló ella, será el verdadero legado de Byron: un llamado a la reconciliación y a la solidaridad en medio de un mundo que necesita más compasión.

“Nadie nos lo podrá demostrar físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos”, añadió su hermana, quien además agradeció el respaldo recibido de amigos, seguidores y desconocidos que, con oraciones y mensajes, acompañaron el difícil proceso.

La tragedia de B-King y Regio Clown no solo deja un vacío en sus familias, sino también en la escena musical que comenzaban a consolidar. El caso sigue bajo investigación, y mientras tanto, el recuerdo de Byron se mantiene vivo entre quienes disfrutaron de su talento y cercanía.

La historia de B-King ahora se entrelaza con el testimonio de su hermana, quien transformó el dolor en un mensaje de fe y unión. En medio de la oscuridad de la pérdida, la familia invita a recordar al artista no solo por su música, sino también por su ejemplo de bondad y la huella de amor que dejó en vida.

El duelo continúa, pero la voz de Stefanía resuena como un faro de esperanza: aunque Byron ya no está físicamente, su esencia seguirá iluminando los corazones de quienes lo amaron y lo admiraron.

