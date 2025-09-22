La familia del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B- King, atraviesa días de angustia e incertidumbre luego de que el artista desapareciera en México el pasado martes 16 de septiembre de 2025.

En entrevista con W Radio, su hermana Stefanía Agudelo relató los últimos detalles que conocen sobre el paradero de Bayron y expresó la frustración de su familia frente a la falta de avances en la investigación.

De acuerdo con el testimonio de Agudelo, la última noticia que recibieron de su hermano fue que se encontraba en un gimnasio en la zona de Polanco, Ciudad de México, en compañía del también artista Jorge Luis Herrera, más conocido como ‘Regio Clown’. Herrera, al igual que B-King, se encuentra desaparecido desde esa fecha.

“De ahí no sabemos nada, no tenemos información ninguna (…) desconfiamos de todo el mundo. No sé por qué no investigaron a las personas que estuvieron con ellos”, afirmó entre lágrimas la hermana del cantante.

¿Qué le pasó a B-King en México?

Según Agudelo, Bayron viajó a México el 11 de septiembre, invitado y contratado por ‘Regio Clown‘ y otra persona para presentarse en un evento que tuvo lugar el 13 de septiembre. La familia asegura que, tras esa presentación, el artista permaneció en el país, aunque nunca viajó a Sonora, como en algún momento se especuló. Todo se desarrolló en la Ciudad de México.

“Él estaba muy emocionado por la invitación. Me comentó que había sido contactado por ‘Regio Clown’, con quien iba a trabajar en este evento. Desde ese momento sabíamos que estaba en México, pero después del 16 de septiembre no supimos nada más”, explicó Stefanía en la W radio.

La última comunicación clara que tuvieron con él fue alrededor de las 4:00 p. m, del 16 de septiembre, cuando envió un mensaje y luego respondió a una llamada. A partir de ese momento, su teléfono quedó en silencio. Una amiga del cantante, residente en Estados Unidos, también intentó contactarlo, pero tampoco obtuvo respuesta.

La frustración de la familia

La familia de B-King asegura sentirse sola en medio de esta búsqueda. Stefanía señaló que han acudido a hospitales y morgues en México tratando de encontrar alguna pista, pero los resultados han sido nulos.

“La incertidumbre nos está matando. Hemos estado preguntando en todos lados, morgues, hospitales y otros lugares. Pero no vivimos en México, lo que hace todo más difícil. Lo único que hemos podido hacer es difundir su caso para que alguien nos ayude a encontrarlo”, manifestó.

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es que, según ellos, no se ha investigado a fondo a las personas que estuvieron con Bayron en los últimos días, especialmente a quienes lo contrataron y acompañaron en el gimnasio en Polanco.

“No entiendo por qué no se ha indagado más sobre quienes estaban con él. No tenemos una información certera y eso nos desespera. Las cosas no se han manejado como hubiéramos querido”, añadió.

El hecho de que la desaparición se haya dado en Polanco, una de las zonas más exclusivas y seguras de la capital mexicana, aumenta aún más el desconcierto de la familia. “Es increíble que en un lugar tan seguro haya pasado algo así y no tengamos ninguna respuesta. Yo he pasado noches enteras averiguando cómo sucedieron las cosas, pero seguimos en la misma incertidumbre”, explicó Agudelo.

Stefanía también hizo un llamado a las autoridades mexicanas y colombianas para que no dejen solo el caso de su hermano y se logre esclarecer qué ocurrió realmente. “Para nosotros como familia esto es muy difícil. Lo único que pedimos es que se investigue de verdad y se indague a las personas correctas”, concluyó.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de B-King han iniciado cadenas de difusión en redes sociales con la esperanza de obtener información que ayude a dar con su paradero. La incertidumbre y la desesperación siguen marcando cada día de la familia Sánchez, que clama por respuestas y por el regreso del cantante sano y salvo.

