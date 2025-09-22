En un giro que ha intensificado la preocupación entre sus seguidores y la industria musical colombiana, el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, rompió el silencio sobre los últimos momentos del rapero antes de evaporarse en las calles de la Ciudad de México.

(Vea también: Se conoce la última pista que dejó B-King, ex de Marcela Reyes, antes de desaparecer en México)

El artista, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, desapareció junto a su compañero DJ Regio Clown el pasado 16 de septiembre, dejando un rastro de pistas que ahora se convierten en el foco de una investigación internacional.

Aunque son pocos los detalles que se tienen del posible paradero de ambos artistas, el mánager de B-King narró en Blu Radio lo que ocurrió el día de la desaparición. Una de las cosas más llamativas fue lo que dijo de un mensaje que B-King le envió a su mejor amiga, la modelo Carolina Londoño, momentos antes de perder el contacto.

“Él le habló a su mejor amiga, que se llama Carolina, una modelo que vive en Miami. Carolina Londoño. Le dejó un mensaje y le dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese fue el último mensaje de él hacia otra persona”, explicó el mánager en la cadena radial este lunes 22 de septiembre.

Acá, el momento en el que contó lo anterior:

Esto abre varias dudas. ¿Qué era ese “algo” tan importante que el cantante quería compartir? ¿Una oportunidad profesional, un secreto personal o, peor aún, una advertencia sobre un peligro inminente?

Este revelador detalle surge en medio de una cronología reconstruida por Gallego, quien acompañaba a B-King en su primera gira por México. “Nosotros llegamos el 11 de septiembre a México con B-King”, comenzó contando el mánager, recordando cómo el viaje estaba cargado de expectativas.

Era la primera vez que el artista, criado en las calles de Medellín, pisaba territorio azteca para promover sus ritmos urbanos. Pero el idilio se truncó dos días después. El 16 de septiembre, alrededor de las 12:30 p.m., los artistas llegaron al gimnasio Smart Fit de Polanco para una sesión de entrenamiento rutinaria.

Sin embargo, sobre las 4:30 p. m., el silencio se instaló. Ese fue el momento del último mensaje directo al mánager: “El último mensaje que tengo con B-King es como a las 4:36 de la tarde. Él me dice: ‘Voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 p. m. para que vayamos a la otra cita’, porque teníamos una cita con unos empresarios de acá de México. Y nunca llegó”, agregó Gallego en Blu Radio.

La angustia escaló a medianoche. “A la 1:00 a. m. empecé a preocuparme porque no le llegaban los mensajes. Hago una llamada a la policía a decir que no me contesta ninguno de los dos, y ellos me dicen que tienen que pasar 24 horas para colocar una denuncia por desaparición. Pasaron las 24 horas y puse la denuncia”.

La última ubicación registrada por sus celulares fue cerca de Polanco, a unos 45 minutos a pie del gimnasio, en una zona residencial que ahora es epicentro de búsquedas.

¿Qué se sabe de los cantantes desaparecidos en México?

Los dos artistas colombianos fueron vistos por última vez el martes 16 de septiembre en territorio mexicano. Aunque el presidente Petro se refirió a un concierto en Sonora, la Fiscalía de ese estado aclaró que no tiene registros de que el dúo haya tocado allí ni de que su desaparición haya ocurrido en su jurisdicción.

De acuerdo con medios locales, la última ubicación confirmada de ambos fue en la Ciudad de México, concretamente en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando salían de un gimnasio en la avenida Masaryk. La Fiscalía General de Justicia capitalina emitió fichas de búsqueda para cada uno y activó los protocolos correspondientes.

Las autoridades mexicanas han asumido el caso, descartando inicialmente cualquier vínculo con Sonora, como sugirió erróneamente el presidente colombiano Gustavo Petro en un tuit viral en X.

Petro, quien el 16 de septiembre pidió directamente a la mandataria Claudia Sheinbaum “localizar con vida a estos jóvenes colombianos”, vinculó el suceso a “mafias multinacionales y el consumo de drogas en Estados Unidos”, abriendo un debate sobre la seguridad de artistas migrantes.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

La familia de B-King ha sido un faro de esperanza y dolor en redes. “Soy una mujer fuerte, pero hoy amanecí derrumbada. Soñé con mi hermano y cada día duele más”, escribió su hermana en un post que acumuló miles de interacciones.

