Este domingo 21 de septiembre, el presidente Gustavo Petro lanzó un llamado a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para que su gobierno ayude a encontrar con vida a los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), desaparecidos en México desde hace varios días.

En una publicación hecha en su cuenta de X (antes Twitter), Petro escribió: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

Acá, la publicación del presidente:

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Petro, quien comparte con Sheinbaum una historia de militancia en movimientos guerrilleros —ella en el contexto de la izquierda mexicana y él en el M-19 colombiano—, no se limita a una súplica formal. Su publicación pinta un panorama sombrío:

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE. UU. que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

El mandatario elevó el tono poético al final, invocando la esperanza juvenil como puente latinoamericano: “Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia”, agregó Petro.

¿Qué se sabe de la desaparición de B-King y Regio Clown?

Los dos artistas colombianos fueron vistos por última vez el martes 16 de septiembre en territorio mexicano. Aunque el presidente Petro se refirió a un concierto en Sonora, la Fiscalía de ese estado aclaró que no tiene registros de que el dúo haya tocado allí ni de que su desaparición haya ocurrido en su jurisdicción.

De acuerdo con medios locales, la última ubicación confirmada de ambos fue en la Ciudad de México, concretamente en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando salían de un gimnasio en la avenida Masaryk. La Fiscalía General de Justicia capitalina emitió fichas de búsqueda para cada uno y activó los protocolos correspondientes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia también informó que está acompañando a las familias de los desaparecidos y haciendo seguimiento al caso a través del consulado en México. Sin embargo, hasta el momento no se conocen resultados concretos de la búsqueda ni pronunciamientos directos de la presidencia de México en respuesta al pedido de Petro.

Familiares y allegados de los artistas han multiplicado las publicaciones en redes sociales pidiendo ayuda y compartiendo fotos recientes para facilitar su localización. Incluso figuras públicas del entretenimiento colombiano han manifestado su solidaridad, entre ellas Marcela Reyes, DJ y expareja de B-King, quien ha sido una de las voces más insistentes en exigir acciones rápidas.

