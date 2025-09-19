La música y las redes sociales en Colombia están en pausa. La desaparición del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido por su nombre artístico, B-King, en la Ciudad de México, ha dejado a la industria musical y a sus seguidores en estado de shock y preocupación. Tras su último mensaje en el que informaba a su hermana Stefania Agudelo que se dirigía a un gimnasio en Polanco, B-King desapareció sin dejar rastro, el 16 de septiembre del 2025. Según los detalles que difundió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al momento de su desaparición vestía una camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

Las autoridades mexicanas están haciendo todo lo posible para localizar al cantante de 31 años, originario de Norte de Santander, que se hizo un nombre en la música tras cultivar sus talentos en Medellín. B-King, conocido por éxitos como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Made in Cali” y “Me necesitas”, es también ex pareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, quien ha usado su influencia en redes sociales para pedir ayuda y la intervención de las autoridades colombianas en la búsqueda del cantante.

“No nos vamos hasta que nos escuchen”, publicó Stefania Agudelo en Instagram, donde ha pedido a sus seguidores fe y colaboración para encontrar a su hermano. Y no es la única angustiada. La madre de B-King también exteriorizó su dolor y preocupación en un sentido llamado a Dios para que su hijo esté a salvo.

Pero B-King no desapareció solo. Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, un artista mexicano, también está desaparecido. Ambos estuvieron juntos en el gimnasio Smartfit de Mazarid, en Polanco, antes de desaparecer alrededor de las 4 de la tarde. La influencer Angie Miller, quien reveló esta información en Instagram, pidió a los seguidores de ambos artistas evitar las especulaciones y agradeció el apoyo que han mostrado.

Lee También

B-King se ha destacado en el reguetón y el pop, mientras que Regio Clown es conocido por su talento en el género regional mexicano. Las redes sociales se han convertido en una plataforma masiva para pedir ayuda y solidaridad en la búsqueda de ambos artistas. Desde influencers como Marcela Reyes y Angie Miller, hasta las autoridades colombianas y mexicanas, todos están enfocados en aclarar el paradero de B-King y Regio Clown. Mientras tanto, a medida que las horas pasan, el contrarreloj sigue su cuenta regresiva. Ahora, la esperanza se aferra a cada minuto, a cada nueva pista que pueda acercarnos a la verdad del paradero de estos dos artistas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.