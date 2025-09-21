Pidió ayuda para encontrar al cantante urbano Bayron Sánchez, conocido en la escena musical como B-King, y a su acompañante, el artista Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown.

(Lea también: “Veo oscuro”: vidente da duro pronóstico sobre desaparición de B-King, ex de Marcela Reyes)

Ambos desaparecieron en el estado de Sonora después de participar en un concierto, lo que ha encendido las alarmas en Colombia y México.

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, el mandatario colombiano pidió el apoyo total de las autoridades mexicanas: “Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente (…) Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió el presidente.

Lee También

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Petro también responsabilizó al “consumo desaforado de drogas en Estados Unidos” y a “una sociedad decadente que ha permitido el crecimiento de estas mafias”, como parte del trasfondo de la desaparición.

Lo que se sabe de la desaparición de B-King

De acuerdo con las versiones iniciales, B-King, de 31 años, fue visto por última vez cuando salió hacia un gimnasio junto a su amigo Jorge Herrera. Vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis blancos. Desde entonces no se tiene rastro de ellos.

La familia del cantante, angustiada por su paradero, ha pedido solidaridad y colaboración de las comunidades en Sonora y de la diáspora colombiana en México para compartir información que permita dar con su ubicación.

Nacido en Norte de Santander y criado en Medellín, B-King ha venido ganando espacio en la industria urbana gracias a temas como “Destino”, “Qué rico besarnos”, “Me necesitas” y “Made in Cali”.

Lee También

Además de su carrera artística, el cantante fue conocido en la farándula nacional por su relación con la DJ Marcela Reyes, con quien compartió durante varios años antes de separarse en 2023.

Mientras el caso sigue bajo investigación, familiares, amigos y seguidores del artista han acudido a las redes sociales para amplificar el llamado de búsqueda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.