Las autoridades del Estado de México confirmaron la muerte de dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos en la capital mexicana y que corresponden a los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como ‘B-King’, y Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido como ‘Regio Clown’.

De acuerdo con la información oficial, ambos artistas habían desaparecido el 16 de septiembre de 2025, cuando salieron rumbo a un gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Desde el 20 de septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México había emitido fichas de búsqueda para dar con su paradero.

El caso ganó notoriedad internacional luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara apoyo a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para lograr su ubicación. Sin embargo, este 22 de septiembre las autoridades mexicanas confirmaron que sus cuerpos fueron hallados en esa región.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de dos cuerpos que podrían corresponder a los músicos colombianos, el rapero B King y al DJ Regio Clown, quienes fueron vistos por última vez en calles de Polanco, en la CDMX. pic.twitter.com/UHWsY0iT5G — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 22, 2025

“La Fiscalía del Estado de México confirmó que los cuerpos fueron localizados durante la mañana de este lunes e indicó que ofrecerá más detalles en las próximas horas”, citó textualmente el diario El Milenio.

