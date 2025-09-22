La desaparición del artista colombiano Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, expareja de la DJ Marcela Reyes, sigue generando confusión en México y Colombia. Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que el músico había desaparecido tras un concierto en el estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia de ese estado mexicano emitió un comunicado en el que negó que los hechos se hubieran registrado en su jurisdicción.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente (…) Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, escribió el presidente.

Fiscalía de Sonora le contestó a Petro por desaparición de B-King

El organismo aclaró que no existe denuncia, registro ni indicio alguno de que B-King haya estado recientemente en Sonora, ya sea en calidad de visitante o presentándose en algún evento musical. “No se cuenta con reporte alguno de desaparición en nuestra jurisdicción ni con evidencias de presentaciones musicales en fechas recientes”, precisó la entidad en su pronunciamiento oficial.

FISCALÍA INFORMA Con relación a la nota publicada por diversos medios digitales, donde se atribuye al Señor Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sobre una solicitud de auxilio a las autoridades mexicanas: Información completa:https://t.co/jV9fstoal5 pic.twitter.com/6zT3tP81KX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 21, 2025

Según la información de las autoridades mexicanas, el último rastro confirmado del artista se ubica en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Polanco, el pasado 16 de septiembre. Allí habría sido visto antes de ingresar a un gimnasio, y desde entonces no se conoce más sobre su paradero. Por este motivo, la Fiscalía capitalina es la que lidera la investigación, y ya emitió una ficha de búsqueda que también incluye a otro desaparecido, el artista Regio Clown.

La Fiscalía de Sonora enfatizó que, aunque en su estado no se han reportado hechos relacionados con el caso, se mantiene en coordinación con las autoridades nacionales para colaborar en caso de que surja alguna pista en su territorio. “Nuestro compromiso es colaborar en el marco de nuestras competencias para localizar a la persona reportada como desaparecida”, señaló el organismo.

Las declaraciones de Petro, que apuntaban a una desaparición en Sonora “quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente”, fueron ampliamente difundidas en medios colombianos y mexicanos. Sin embargo, la información oficial ubica el caso en la capital del país. Mientras tanto, familiares, amigos y artistas como J Balvin y Marcela Reyes se han sumado al llamado para intensificar la búsqueda, que ya completa seis días sin resultados.

