La exclusiva colonia Polanco de la ciudad de México albergó la última aparición pública de los artistas colombianos B King (Bayron Sánchez Salazar) y Regio Clown (Jorge Luis Herrera). Ambos desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, envolviendo su trayectoria artística en un manto de incertidumbre y preocupación.

(Lea también: “Veo oscuro”: vidente da duro pronóstico sobre desaparición de B-King, ex de Marcela Reyes)

B King, vestido con una camiseta negra, pantalones y tenis blancos, salió junto con su colega Jorge Luis Herrera hacia un gimnasio de la mencionada colonia, donde entrenaron y, después de salir de ahí, sus allegados les perdieron el rastro previo a un almuerzo que tenían agendado.

Al respecto, el mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, habló con Blu Radio y dio detalles de cómo se dio la desaparición

Lee También

“Nosotros llegamos el 11 de septiembre a México con B-King. Regio Clown reside acá hace varios años, es amigo mío de toda la vida y nos invita a un concierto el domingo por la independencia de México, hicimos el concierto, todo sale bien, el lunes descansamos en el hotel, el martes organizamos la agenda y B-King me dice que quiere ir al gimnasio, Regio se ofrece a acompañarlo, se dirigen al Smart-Fit de Polanco, ellos suben videos ahí y ya no supimos más”, indicó.

Además, desmintió al presidente, que afirmó que ambos artistas tenían una presentación en Sonora, estado al que, según el mánager en la emisora, nunca asistieron y la desaprición se dio fue en la capital mexicana.

“Ellos no desaparecieron en Sonora como dijo Petro, al que le agradecemos el apoyo, ellos desaparecieron en Ciudad de México. Nunca fue en Sonora, nunca hemos ido allá, el ‘show’ fue acá en un club que se llama Woman. No sé de dónde sacó esa información el presidente, acá solamente estuvimos en Ciudad de México”.

Gallego amplió más información sobre cómo se enteró de la desaprición y cuál fue el último chat que tuvo con su representado: “No sabemos, yo coloqué la denuncia después de 24 horas, B-King no llegó, el último mensaje que tengo con él es a las 4:36 de la tarde, él me dice que iba a almorzar con unas personas y que me recogía a las 7:30 p. m. para ir a otra cita y nunca llegó. A las 12 me preocupo, yo pensé que se quedaron tomando o celebrando, pero ya a la 1 no le llegaban los mensajes. A las 24 horas puse la denuncia y hasta hoy no se sabe nada”.

Sobre dicho almuerzo, el mánager contó con qué personas iban a encontrarse en un restaurante y dijo si ha podido acceder a los videos para esclarecer lo sucedido: “Ese gimnasio tiene cámaras, los dos llegaron ahí y subieron videos ahí. Ellos me mencionan que tienen reunión con dos personas, que no puedo decir sus nombres por seguridad, esas dos personas ya están en la denuncia que yo hice. Hasta el momento no hemos podido hablar con ellos, eran conocidos de Regio, que lleva más de 5 años viviendo acá en México, él es DJ y productor de eventos. No puedo decir que sean personas raras porque no me consta, incluso no sé si llegaron al almuerzo, por que ellos desaparecen después de salir del gimnasio, no sabemos si se vieron con estas personas y si llegaron al restaurante”.

Luego, el empresario contó cuál fue el último reporte que dio el celular de B-King: “La última persona que le habló fue a su mejor amiga que se llama Carolina Londoño, le dijo que estaba bien y que tenía que contarle algo. Ese mensaje fue a las 5:00 de la tarde y el mío a las 4:36 de la tarde. La última ubicación registró cerca a Polanco, a 45 minutos, en Palapas, creo que se llama. Ellos desaparecieron el martes 16″.

Finalmente, Gallego expresó cuál es el pálpito que tiene de lo que sucedió con su amigo y representado: “Quiero creer que es un secuestro, soy una persona muy positiva, acá en México por lo que me cuentan es que los secuestros es un negocio que tienen acá y quiero pensar eso, que lo tienen y que no nos quieren decir nada por presionar. Nadie nos ha llamado hasta el momento. Aún no hemos tenido comunicación con Cancillería”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.