En la tarde de este 23 de diciembre, y durante el programa que hizo los últimos 5 años, Hernán Peláez anunció que no continuará en W Radio en 2026.

Casi que a la par, el icónico periodista publicó una carta en la que dejó claro que su salida de la emisora no se da como parte del despido de empleados que se vivió hace unos meses en el grupo Prisa, sino que fue una “decisión personal y unilateral”.

“Quiero agradecerle a Julio Sánchez Cristo por la confianza depositada en este proyecto hace que cumple ya 5 años”, escribió, como un gesto de reconocimiento a la cara visible de esa emisora.

En su carta, Hernán Peláez asegura que se tomará “un mes sabático, por aquello de la edad”, pero que espera seguir vinculado al fútbol “de alguna manera”. Así fue como se despidió:

Quiero que sean los oyentes de #PelaezdeFranciscoenLaW los primeros en saber la decisión que he tomado. Gracias mil, por acompañarnos siempre! La vida sigue pic.twitter.com/IX8Fh6wy3R — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) December 23, 2025

Con 82 años, y luego de haber superado el cáncer hace más de una década, Peláez sigue siendo una institución del periodismo y con todas las facultades para seguir vigente.

Esta es la segunda vez que Hernán Peláez anuncia su salida del grupo Prisa, pues en 2014, él salió de ‘La Luciernaga’, el programa con el que alcanzó el éxito más importante de la radio.

