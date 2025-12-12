El periodista deportivo Antonio Casale volvió a referirse a su sorpresiva salida de RCN Radio, conocida a finales de julio pasado. Aseguró que le dolió conocer la decisión y que, además, no le dieron la cara quienes debían hacerlo.

En charla con ‘Claro Oscuro’, de El Espectador, Casale dejó ver que, más allá de las decisiones empresariales, lo que más le afectó fue la forma en que se dio su desvinculación y la manera como la directiva manejó la situación.

Acá, lo que dijo Antonio Casale:

Casale señaló que entiende que las empresas están en su derecho de tomar decisiones internas, pero reiteró que el malestar no fue por la salida en sí misma, sino por la forma en que se ejecutó.

“Las empresas son empresas y pueden hacer lo que quieran y tomar sus decisiones. Me dolió por las razones que me dio el presidente, que fue quien me despidió… está muy mal informado, pero qué puedo hacer”, agregó el periodista deportivo.

También admitió que esperaba un cierre distinto considerando su larga trayectoria en la casa radial.

“Me dolió mucho por la manera como lo hicieron, pero al fin y al cabo creo que no hay finales felices. Uno esperaría otra cosa después de 14 años de trabajo. Al fin y al cabo a ellos también los van a despedir. Son cosas que pasan en la vida y no tengo ningún resentimiento con nadie”, comentó Antonio Casale en la misma entrevista.

¿Cómo se supo la noticia del despido de Antonio Casale?

La salida de Antonio Casale de RCN Radio se conoció el mismo día en que él la anunció públicamente durante su programa ‘En La Jugada’, donde informó a los oyentes que ese sería su último día y que la decisión había sido tomada por la compañía.

En su momento, la noticia causó sorpresa en el medio, pues Casale llevaba más de una década vinculado a la emisora y era una de las voces más reconocidas de la franja deportiva.

Su salida se produjo en medio de un proceso de reestructuración interna dentro de la organización. Sin embargo, hasta ahora el periodista no había dado detalles sobre su perspectiva personal ni sobre lo que vivió puertas adentro durante ese momento.

A pesar del impacto inicial, Casale aseguró que la experiencia también le abrió un espacio para replantearse su rumbo profesional y buscar nuevas oportunidades en medio del sacudón laboral que vivió.

“Al principio es muy duro porque se afecta la economía y se afectan muchas cosas, pero también es bueno que se mueva el muñeco para que uno se reinvente un poco. En eso estamos”, mencionó en ‘Claro Oscuro’.

El periodista recordó que su trabajo durante 14 años en la cadena radial fue constante y comprometido, y que aunque esperaba un final distinto, ya pasó la página.

