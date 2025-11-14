El periodista deportivo Juan José Mantilla ha sido tendencia en las últimas horas luego de que Independiente Santa Fe publicara un comunicado desmintiendo la información que él entregó sobre el técnico César Farías y las supuestas razones por las que no llegaría al banquillo del equipo bogotano.

En medio de ese revuelo, otro comunicador aprovechó para hacer comentarios que han sorprendido en redes por su tono particular.

Se trata de J.J. Patiño, integrante del programa ‘Zona libre de humo’, quien este jueves se refirió a su colega en un segmento del espacio radial y digital. Mientras discutían el episodio de Santa Fe y Mantilla, Patiño lanzó varias expresiones que se alejaron del análisis deportivo y se centraron en la apariencia física del comentarista.

En el programa, Patiño empezó diciendo:

“Me cuentan que el comentarista es bonito, bastante bonito. ¿En ese ranking de bonitos de Win, en qué puesto estás tú?”, le preguntó a Jhon Jairo Miranda.

Acá, el video del momento:

🚨⚠️ "Ese pelaito es BASTANTE BONITO […] se le puede sacar CRÍA para que no dañe la familia, el pelao Mantilla (@JuanjoseMant) […] Está rompiendo redes el pelao Mantilla: Joven, Bonito, Comentarista… GUSTADORCITO". 🎙️#JJPatiño en @ZonaLibreDeHumo. pic.twitter.com/5M3QcZvx6E — AntiNoticias 🔥🎙️ (@AntiNoticiasCo) November 13, 2025

La frase hizo reír a quienes estaban en el set, pero también abrió la puerta para otros comentarios similares durante la conversación.

Acto seguido, el periodista insistió en el tema del aspecto físico de Mantilla y agregó:

“¿Cómo está ese ránking de bonitos del canal Win J.J.? Mantilla creo que está en el primer puesto o se pelea el primer puesto. Es un peladito bonito, que se le puede sacar cría para que no dañe la familia”.

Ese fragmento llamó especialmente la atención por el tono coloquial y el doble sentido de la expresión, usada en un contexto en el que el comunicador se refería a otro colega que estaba en medio de una controversia profesional.

Más adelante, Patiño volvió a mencionarlo mientras hablaban del alcance del tema en redes sociales: “Está rompiendo redes el pelado Mantilla: joven, bonito, comentarista… gustadorcito ese peladito”.

Con esa frase, el periodista cerró una secuencia de comentarios que varios oyentes y usuarios en redes calificaron como fuera de lugar, mientras otros los interpretaron como parte del estilo relajado y coloquial del programa.

