La vida, con sus giros inesperados, ha unido a dos figuras en los pasillos de RCN Radio, pero su historia se remonta una década atrás, en un escenario completamente distinto. El protagonista es José Solarte, quien recientemente compartió una anécdota conmovedora a través de su cuenta de X.

Sigue a PULZO en Discover

Hace diez años, él trabajaba como mesero en un restaurante ubicado en la plazoleta de comidas del Centro Comercial Centenario (Cali). Fue allí donde, entre servicio y servicio, se encontró con el reconocido narrador deportivo Eduardo Luis (recordado por sus cantos de gol). Lejos de cualquier asunto laboral o personal con el comentarista, el joven, que en ese entonces ya estudiaba locución, aprovechó la oportunidad para pedirle una fotografía, un recuerdo de un referente en el medio al que aspiraba a entrar.

Aquel breve encuentro, capturado en una instantánea, parecía ser solo una curiosidad en la vida de un aspirante a locutor. No obstante, el tiempo se encargó de tejer los hilos de una coincidencia profesional. La perseverancia y el camino recorrido por Jorge Solarte lo llevaron a escalar en el competitivo mundo de los medios de comunicación. El joven mesero que estudiaba locución en Cali, hoy forma parte del equipo de RCN Radio.

Lee También

(Vea también: “Me enamoré de ti”: la declaración de Claudia Bahamón a actor que le robó el corazón en ‘Masterchef’)

La auténtica sorpresa reside en el desenlace de esta historia: el narrador al que le pidió una foto en un centro comercial hace años es ahora su compañero de trabajo en la misma empresa radial. José Solarte y Eduardo Luis comparten ahora los mismos pasillos de producción en RCN Radio, lo que representa un poderoso testimonio de cómo los sueños y las aspiraciones pueden trascender un encuentro casual. La anécdota, que Solarte celebró públicamente, no es solo una curiosa coincidencia, sino también una prueba de la dinámica y a veces poética forma en que giran las vueltas de la vida profesional.

Por su parte, los internautas le expresaron sus reacciones: “La prueba de que nunca hay que dejar de creer ni de luchar, felicidades por todos sus logros”, “insistir, persistir, pero nunca desistir, diría el ‘Toxi’ y “sueñen, sueñen que los sueños se cumplen”, son algunos de los comentarios en el ‘post’ de Solarte.

Hace 10 años cuando era mesero en un restaurante en el Centro Comercial Centenario y apenas estudiaba locución le pedí una foto a @EduardoLuisFut mientras caminaba por la plazoleta de comidas, hoy somos compañeros de trabajo 🎙️⚽🙏 pic.twitter.com/CBN6LA9lRM — Jose Solarte (@josesolarte9310) October 22, 2025

Por su parte, Eduardo Luis reaccionó a la publicación en X y le respondió: “‘Mostroooo’… Qué alegría ver ese paso tan bonito de vida. Nada mejor que cumplir sueños. Ve por más. Hoy es una alegría compartir trabajo en esta linda empresa RCN Radio. Abrazo grande”, mencionó el narrador.

* Pulzo.com se escribe con Z