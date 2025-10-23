La noche del miércoles 22 de octubre estuvo marcada por una emotiva despedida en ‘Masterchef Celebrity Colombia‘ 2025. Luis Fernando Hoyos, reconocido actor y uno de los participantes más carismáticos de la décima temporada, se convirtió en el más reciente eliminado del ‘reality’ culinario.

Su salida no solo conmovió a los televidentes, sino también a Claudia Bahamón, quien no pudo contener las lágrimas al despedirlo y decidió dedicarle un sentido mensaje en redes sociales.

Claudia Bahamón se despidió en medio de elogios a Luis Fernando Hoyos

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora huilense compartió unas sentidas palabras para Luis Fernando Hoyos, a quien llamó “mi alquimista”. En su publicación, Bahamón expresó el cariño y la conexión que desarrolló con él durante las grabaciones del programa.

“Tu paso por ‘Masterchef‘ fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar. Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo. Y entre tanto movimiento, dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, escribió la presentadora en smu cuenta de Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías en las que ambos aparecen sonrientes y cercanos, reflejando la complicidad que lograron durante la competencia. Claudia también confesó, entre risas, haberse “enamorado” de la energía del actor, describiéndolo como un hombre de “caos fantástico”, con una “mente chiflada” y una vitalidad que lo desordena todo “para volverlo magia”.

“Me enamoré de ti, de tu caos fantástico jajajaaj, de esa mente chiflada que corre más rápido que las manos, de esa energía insuperable que lo desordena todo para volverlo magia”, explicó Bahamón.

“Gracias por recordarnos que la perfección es aburrida”

La conductora del programa de cocina aprovechó su dedicatoria para agradecer a Hoyos por las lecciones que dejó en la cocina y por su forma única de vivir cada reto. “Gracias, belleza, por recordarnos que la perfección es aburrida; que en la vida, como en la cocina, se necesita alquimia, emoción y mucha locura para tener sentido”, agregó.



Bahamón también compartió uno de los aspectos más personales de su vínculo con el actor: la empatía y el apoyo emocional que él le brindó en momentos difíciles durante las grabaciones. “No olvidaré nunca tu mirada compasiva y amorosa en esos momentos donde, aunque debía estar en pie con toda la energía, me sentía con el alma rota. Gracias infinitas. Te adoro”, concluyó.

La dedicatoria rápidamente se viralizó, recibiendo cientos de mensajes de cariño de los seguidores del programa, quienes destacaron la ternura del mensaje y la amistad sincera entre ambos.

Luis Fernando Hoyos, por su parte, respondió con humor y cariño, reafirmando la conexión que ambos construyeron en el set. “Sin química no hay cocina. Morí y no entendieron”, escribió el actor, dejando ver que, pese a su eliminación, se lleva una experiencia inolvidable y un lazo de amistad que trascendió más allá de las cámaras.

La salida de Hoyos deja un vacío en la competencia, pero también la certeza de que ‘Masterchef Celebrity’ no solo es un espacio de talento y gastronomía, sino también de encuentros humanos profundos, donde la empatía, la risa y el cariño pueden ser los ingredientes más valiosos.

