Caracol Televisión y UNICEF Colombia celebraron con gran éxito la sexta edición de su programa-concurso ‘Voy por ti, juega por mí‘, que se transmitió el pasado 13 de octubre y recaudó un total de 6.542.000.000 millones de pesos.

Este evento, que combina entretenimiento y solidaridad, tiene como objetivo transformar las vidas de miles de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

Gracias a la generosidad de los donantes y aliados, los fondos recaudados contribuirán a fortalecer los programas de UNICEF en el país, que abordan temas críticos como la prevención de violencia basada en género, oportunidades para adolescentes, educación sobre riesgos de artefactos explosivos y protección en contextos de emergencia. Cada peso donado simboliza esperanza y nuevas oportunidades para los más vulnerables.

Este año, el concurso alcanzó un incremento del 36% en el número de donantes en comparación con la edición de 2024, lo que resalta el creciente compromiso de los colombianos con la causa de la niñez.

“Gracias a todos los que se unieron a esta noble causa, convirtiéndose en parte de la familia de corazones azules UNICEF, para seguir transformando la vida de los niños y adolescentes en Colombia,” expresó Gustavo Ugalde, gerente de Alianzas para UNICEF en Colombia. Además, agradeció a las marcas patrocinadoras y a los colaboradores de Caracol Televisión que hicieron posible este programa-concurso.

Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, resaltó el impacto social del evento, destacando que este tipo de iniciativas demuestran el compromiso de Caracol con el bienestar de las nuevas generaciones. “Este logro nos recuerda la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación para contribuir al bienestar de los niños y adolescentes de nuestro país,“ afirmó Córdoba.

El programa contó con la conducción de Carlos Calero y la participación de los Amigos de la Niñez: Cristina Hurtado, Jose Narváez, Laura Tobón y Jorge Alfredo Vargas, quienes participaron en diversas pruebas para representar a los donantes y ayudarles a ganar premios patrocinados por importantes marcas como Aeropuerto Internacional El Dorado, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Jerónimo Martins y SmartFit.

El apoyo de BeCall y Nexa BPO, call centers aliados de UNICEF, también fue fundamental, con más de 60 personas atendiendo las llamadas y consultas de los televidentes y donantes durante el evento.

Ganadores y Premios en ‘Voy por ti, juega por mí’

Los afortunados ganadores del concurso recibieron fabulosos premios, incluyendo televisores, celulares, iPads, electrodomésticos, bicicletas y mucho más. Además, Beatriz Eugenia Mena, en Cali, fue la ganadora del gran premio de la noche: un auto 0 kilómetros.

Caracol Televisión y UNICEF Colombia agradecen profundamente a todos los que se conectaron y contribuyeron a este noble esfuerzo, reafirmando su compromiso con el futuro de la infancia en el país.

La sexta edición de ‘Voy por ti, juega por mí’ no solo fue un éxito televisivo, sino una poderosa campaña de solidaridad que refleja el compromiso de los colombianos con la niñez y adolescencia del país. Con cada donación, se sigue construyendo un futuro más esperanzador para los niños y niñas de Colombia.

