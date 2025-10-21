Entre las situaciones sorpresivas para figuras de la televisión colombiana, un escenario más que inesperado surgió en uno de los formatos más populares en la actualidad para los televidentes en el país.

Las novedades en el ‘Desafío’ se han caracterizado porque en la presente temporada la creación del ‘Elegido’ ha llevado a que las reglas habituales se vean salpicadas por tareas fuera de la competencia.

Precisamente, el capítulo 77 del programa de Caracol Televisión dejó un mensaje que prendió alertas entre los concursantes de Omega y Gamma, equipos que se mantienen a flote.

“Automáticamente eliminada”, fue la declaración en medio de un anuncio presentado en el avance del concurso soltó Andrea Serna, ante la evidente sorpresa de algunos de los participantes, como es claro en el caso de Tina.

Los seguidores también quedaron a la expectativa del mensaje completo, que si bien no es del todo contundente, sí es más que inesperado de cara al remate de la presente temporada.

¿Cómo se salva el ‘Elegido’ en el ‘Desafío’?

El ‘Desafío’ tiene una figura conocida como el ‘Elegido’, la cual posee una ventaja estratégica peculiar dentro de cada ciclo. Esta persona es seleccionada por la producción del programa y recibe una misión secreta que debe cumplir sin que sus compañeros descubran su rol.

Si completa exitosamente la tarea asignada, el ‘Elegido obtiene un premio de 10 millones de pesos y queda eximido de la eliminación por ese ciclo. En cambio, si no cumple la tarea o se revela su identidad, su protección se pierde y puede enfrentarse a la sentencia de eliminación junto con el resto del equipo.

Por ejemplo, en la edición ‘Desafío ’ del 2025, se dio a conocer que un participante llamado Cris recibió como misión que su equipo perdiera una prueba de comida; al lograrla, ganó el dinero y evitó ser sentenciado.

Asimismo, otro episodio reportó que el participante Leo, del equipo Alpha, fue elegido en un ciclo y debía persuadir a sus compañeros de abandonar su cama sin ser descubierto; al cumplir, se llevó el premio y salvó su cupo.

En suma, la mecánica del ‘Elegido’ opera como un riesgo‑beneficio: alta recompensa y inmunidad al hacer la tarea correctamente, pero la posibilidad de quedar vulnerable si fracasa o es descubierto.

Esta dinámica introduce un componente de estrategia individual dentro de la competencia colectiva. Al aparecer el Elegido, se potencia la tensión, la desconfianza entre equipos y la posibilidad de que alguien juegue “por encima” de la alianza grupal.

En definitiva, convertirse en el ‘Elegido’ significa ‘salvarse’ provisionalmente, siempre que se cumpla la misión en secreto y se capitalice la ventaja otorgada por la producción.

¿Por qué puede quedar eliminado un participante en el ‘Desafío’ por ‘Elegido’?

Una particularidad es que un participante puede quedar eliminado debido a la dinámica del ‘Elegido’ en el ‘Desafío’ no solo si por no cumplir con su misión va a prueba de eliminación y queda afuera, sino por otro escenario que hasta ahora queda sobre la mesa.

El ciclo en el que solo van dos concursantes a muerte tiene la posibilidad de que uno de ellos sea el ‘Elegido’, por lo que en el caso en el que cumpla con la tarea asignada llevaría a la inminente salida de su rival.

Si bien hasta el momento no se ha planteado esa alternativa, el anuncio de Andrea Serna en el que habla de que una persona quede “automáticamente eliminada” sirve como ejemplo.

Esa referencia que para muchos sería más que inesperada no es en absoluto descabellada en el ‘Desafío’, que con el reciente elemento del ‘Elegido’ abre múltiples puertas para ponerle un ingrediente adicional a esta temporada.

