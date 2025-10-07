El ‘Desafío Siglo XXI‘ continúa sorprendiendo a los fanáticos con nuevos giros que prometen mantener la emoción al máximo. Esta temporada, Caracol Televisión ha decidido darles a los colombianos un papel protagónico en el ‘reality’: ahora, el público podrá elegir qué exparticipantes —un hombre y una mujer— tendrán la oportunidad de regresar a la competencia para demostrar nuevamente su fuerza, estrategia y resistencia.

La dinámica busca reunir a los mejores entre los mejores, aquellos que ya han logrado coronarse como campeones en ediciones anteriores de ‘Desafío The Box’ y que ahora podrían volver a vivir la experiencia desde la exigente Ciudad de las Cajas. Las votaciones, completamente gratuitas, estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 11:59 p.m., por lo que los seguidores tienen pocos días para decidir quién merece otra oportunidad.

¿Qué participantes podrán volver al ‘Desafío’?

Entre las mujeres, las opciones son Paola, Valkyria, Aleja y Guajira, cuatro competidoras que dejaron huella en sus respectivas temporadas por su fortaleza, liderazgo y carácter dentro de las pruebas. Por el lado de los hombres, los candidatos son Galo, Ceta, Sensei y Kevyn, todos recordados por su disciplina, entrega y espíritu competitivo que los llevó a alcanzar el título de ganadores.

La elección no será fácil, pues cada uno de ellos marcó una etapa importante dentro del programa y cuenta con una base sólida de seguidores que los respaldan. Esta votación se convierte en una oportunidad única para que los fanáticos premien a sus favoritos y les den una nueva chance de brillar en el formato más exigente de la televisión colombiana.

Paso a paso para votar por los ganadores del ‘Desafío’

Participar en la elección es muy sencillo y no requiere registro ni datos personales complejos. Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial : entra a www.caracoltv.com/desafioganadores . Selecciona a tus favoritos : elige una mujer y un hombre entre los exparticipantes ganadores de temporadas pasadas. Confirma tu voto: una vez hecha la elección, aparecerá una ventana emergente en la que deberás hacer clic en el botón de validación para confirmar tu participación.

El sistema permite un voto diario por cada categoría (un hombre y una mujer), por dispositivo o navegador, durante todo el tiempo que las votaciones permanezcan abiertas. Es importante tener en cuenta que solo se puede votar dentro del territorio colombiano y que los participantes deben ser mayores de 18 años.

Cierre de las votaciones y regreso a la competencia

El proceso de votación finalizará el 15 de octubre a las 11:59 p.m. Después de ese momento, el enlace quedará inactivo y cualquier voto emitido fuera de la fecha límite no será contabilizado. Una vez cerradas las votaciones, los resultados determinarán qué dos campeones —uno por cada género— volverán a la Ciudad de las Cajas para enfrentar nuevos desafíos y medirse con los actuales competidores del ‘Desafío Siglo XXI’.

Esta decisión promete cambiar el rumbo de la competencia, pues la llegada de dos ganadores históricos podría alterar las estrategias y el equilibrio entre los equipos, generando tensiones, alianzas inesperadas y momentos inolvidables.

¿Qué días dan el ‘Desafío’?

No te pierdas los nuevos episodios del ‘Desafío Siglo XXI’, de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión o a través de su señal en vivo. ¡Participa, vota por tus ganadores favoritos y descubre quiénes tendrán la oportunidad de volver a la competencia más desafiante del país!

