La tensión en ‘Masterchef Celebrity‘ aumenta con cada episodio, y aunque la competencia se caracteriza por el trabajo en equipo y el buen humor, también deja ver momentos de estrés y diferencias entre sus participantes.

Eso fue precisamente lo que ocurrió durante el último reto, cuando un comentario de Michelle Rouillard hacia Claudia Bahamón causó sorpresa entre los presentes y dio de qué hablar entre los seguidores del programa.

El recuerdo de Michelle Rouillard y su conexión con la niñez

Entre los testimonios más emotivos destacó el de Michelle Rouillard, quien recordó con ternura los años que pasó en la finca de su familia. Contó que su infancia fue una etapa llena de alegría, rodeada de naturaleza y animales, algo que la marcó profundamente.

“Tenía todos los animales que quería”, dijo sonriente, antes de confesar que, aunque ya no vive en el campo, su gata —a quien rescató de las calles— se ha convertido en su gran amor y compañera.

Con una sonrisa que, según ella misma, sigue siendo la misma de cuando era niña, la actriz se mostró decidida a rendirle homenaje a esa etapa con su plato. Durante la preparación, el chef Nicolás de Zubiría se acercó a su estación para preguntarle si lograría terminar a tiempo, a lo que Michelle respondió con seguridad:

“Cuando me pongo terca, también me salen las cosas”. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como esperaba.

El consejo de Claudia Bahamón que causó polémica

Michelle decidió preparar un canelón de mariscos inspirado en su padre. Aunque era una pasta con proteína, la actriz optó por llevar la salsa aparte, una elección que llamó la atención de los jurados. Antes de presentar su plato, Claudia Bahamón le había dado un consejo que, sin saberlo, terminaría por generar un pequeño malentendido.

“Piensa si le hace falta algo o si quieres llevar algo aparte”, le sugirió la presentadora, intentando ayudarla a reflexionar sobre la presentación del plato. Michelle decidió seguir esa recomendación, pero al ver la reacción de los jueces, sintió que la elección no fue la más acertada.

Durante la evaluación, el jurado consideró que el plato estaba bien ejecutado, pero la decisión de separar la salsa afectó su coherencia general. En ese momento, Michelle no dudó en mencionar frente a las cámaras que había seguido un consejo de Claudia, lo que generó sorpresa entre sus compañeros.

Algunos participantes reaccionaron de inmediato. Ricardo Vesga comentó con humor que Michelle lo había hecho porque “Claudia se lo dijo”. Alejandra opinó que “eso no se dice”, mientras David Sanín bromeó diciendo:

“Le echó la culpa a Claudia”.

Aunque el tono fue más de camaradería que de confrontación, el momento dejó claro que incluso los comentarios bien intencionados pueden causar confusión en una competencia tan intensa como ‘Masterchef Celebrity’.

La discusión pasó a redes sociales, en el que el tono de la participante les causó ruido y no dejaron de cuestionar a Rouillard por su forma de ser y poner en cuestión a la presentadora.

¿Quién ganó el último reto?

Mientras tanto, otros participantes apostaron por diferentes propuestas para homenajear a su infancia. Valentina Taguado, Pichingo y Ricardo Vesga eligieron una torta de zanahoria; sin embargo, solo Pichingo recibió buenos comentarios de los jurados. Por su parte, Luis Fernando Hoyos, Patricia Grisales, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, David Sanín y Raúl Ocampo optaron por platos salados.

Finalmente, los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso destacaron las preparaciones de Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y David Sanín, resaltando la técnica, el sabor y la presentación.

Tras una reñida deliberación, la gran ganadora del reto fue Violeta Bergonzi, quien conquistó a los jueces con un plato que combinó lo colombiano y lo francés, equilibrando nostalgia, sabor y creatividad. Como premio, será la encargada de elegir los grupos para el próximo reto, una ventaja que podría influir en el rumbo de la competencia.

