Esta prueba llega como una de las jornadas más decisivas de la temporada, pues pondrá en juego el legado de los equipos que compiten en el ‘Desafío Siglo XXI’. La prueba, que enfrentará a las mujeres como líderes, definirá qué casas se mantienen en pie y cuál corre el riesgo de desaparecer.

La expectativa es alta, ya que esta competencia no solo significa un reto físico, sino también un punto de quiebre en la organización del ‘reality’ de Caracol Televisión.

Andrea Serna anticipó la reorganización de los equipos

La presentadora del programa reveló que el resultado de este capítulo traerá consigo una reorganización de los equipos. Eso implica que las casas no seguirán siendo las mismas y que los participantes deberán adaptarse a nuevos roles y compañeros en la competencia.

“Las mujeres entregarán cuerpo y alma para defender el legado de sus casas”, señaló Serna, quien destacó que la prueba exigirá esfuerzo total y marcará un antes y un después en la dinámica del programa.

