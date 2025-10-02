‘El cantante del gol’ sale de RCN. Así lo confirmó él mismo en ‘El corrillo de Mao’, programa de Cali, donde habló de la información que horas antes había sido revelada por el periódico El Universal.

“Yo debo decir que tenía tomada la decisión hace varios días (…) Se tomó después de haberla pensado mucho porque había un contrato de por medio. Quería honrarlo y respetarlo.”, aseguró Javier Fernández, dando a entender que su salida no fue una despedida, sino un acto de mutuo acuerdo con el canal.

Sin embargo, en sus palabras, el narrador dejó entrever que no estaba muy a gusto con algunas decisiones que se estaban tomando.

“Cuando a mí me llamaron hace 8 días, para hablar del Sub-20, yo ya tenía la decisión tomada. Lo único que hice fue yo decirle que no quería continuar más. Son muchas las razones. Uno se mala acostumbra porque las cosas se hacen de otra forma. No critico las que se hacen acá porque cada uno tiene su manera y yo soy respetuoso absoluto de las formas. A veces no estamos de acuerdo, pero soy respetuoso de las formas. Es una lástima porque se venía haciendo un trabajo muy bueno”.

Aunque el narrador vallecaucano señaló que no estaba muy atento a los resultados y el ‘raiting’ se va satisfecho porque, según él, sí hubo un crecimiento para RCN en los últimos años.

“Me voy muy satisfecho de saber que la gente me siguió y me vino a escuchar y a estar conmigo. Eso es demasiado gratificante. Espero que en los proyectos que vienen, sigan haciéndolo”, expresó.

Sobre su futuro, en diálogo con El Universal, aseguró: “Estoy tomando un nuevo rumbo profesional con el objetivo de contribuir al deporte en Colombia desde una perspectiva diferente”. No obstante, a pesar de las propuestas laborales que ha recibido fuera del país, Fernández ha decidido permanecer en Colombia para llevar a cabo su nuevo propósito.

Así las cosas, luego de casi 40 años de estar en la televisión narrando los partidos de la Selección Colombia y del fútbol colombiano, a Javier Fernández Franco le llegará un nuevo desafío a su vida, pero lejos de los micrófonos.

Cambios en RCN con la salida del ‘Cantante del gol’

La llegada a la dirección de Win Sports de Andrea Guerrero y de Juan Felipe Cadavid a RCN Radio ha provocado significativos cambios en ambos medios de comunicación.

La salida de Antonio Casale fue uno de ellos y el espacio lo tomó Cadavid junto a Eduardo Luis. Es este segundo el que ahora empezará a narrar los partidos de la Selección Colombia, cumpliendo así el sueño que siempre tuvo y por el que esperó durante tantos años.

De hecho, en los últimos días, los dos narradores habían tenido diferencias que salieron a la luz pública.

